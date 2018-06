Minidomek v tudorovském stylu pečlivě ctí historický odkaz

Bydlení v historickém sídle bylo odjakživa snem klientky amerických designérů navrhujících na zakázku minidomky na přívěsech za auta. Kdo by si pomyslel, že v tak malém měřítku nelze serióznějšího historického vzhledu dosáhnout, velice by se mýlil. Spokojená majitelka se ve svém novém obydlí mohla směle vydat na cestu do Kalifornie.