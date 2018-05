tnk, Novinky

Stůl vznikl jako školní projekt, ke kterému norského designéra Marcuse Voraa inspirovala vlastní zkušenost.

„Obývací pokoj je srdcem našeho bytu a je to místo, kde se setkáváme s přáteli a rodinou. Po tom, co jsem musel často chodit do sklepa pro další stůl pro hosty, jsem se rozhodl, že chci nábytek, který je flexibilní a umožňuje jednoduchou rozložitelnost,” uvedl pro Novinky.

Uživatelé se nemusejí trápit s klasickými těžkými roztahovacími deskami.

Designér si dal za cíl, aby bylo prodloužení stolu předně snadné a nenáročné. Stůl tak není třeba doplňovat o žádné další součásti. Jeho délku lze upravit posunutím konce stolu a protažením konstrukce. Ocelová klika na boku stolu pak slouží k zatažení stolu, ke zkrácení. Přední pár noh může být vytažen podobně jako u dalekohledu.

Na jednom konci stolu se nachází prostor pro srolovanou desku s kličkou a navijákem.

Praktický nábytkový kousek je vytvořen z odolného a pevného bukového dřeva, které je v nábytkářství často používáno na výrobu stolů nebo židlí a dalších kousků. Povrch stolu je ošetřen včelím voskem. Designér pro výrobu použil také ocel a plátno.

Na první pohled jde o celkem všední dřevěný stůl z lamel.

Originální nábytkový kousek byl poprvé představen na proslulém nábytkovém veletrhu ve švédském Stockholmu. V současné době designér pracuje na jeho uvedení do produkce.