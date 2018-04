Certifikace zdravého vnitřního prostředí budov má název WELL Certifikační systém WELL Building Standard™, první certifikace zaměřená na zdravé vnitřní prostředí budov, vznikl v roce 2014 v USA v návaznosti na nové chápání trvalé udržitelnosti, která se od ochrany přírody a energetických úspor odklonila ke komplexnímu vztahu a vlivu člověka na prostředí a prostředí na člověka. Hovoří se o takzvané trvalé udržitelnosti druhé generace.

Certifikace hodnotí základní ukazatele kvality vnitřního prostředí objektu a jejich vliv na člověka. Konkrétně se posuzuje těchto sedm kritérií: kvalita ovzduší, vody, světla, stravy, tělesné kondice, duševní zdraví a pohodlí lidí, kteří v budově pracují nebo žijí. U dělený certifikát WELL je tak pro uživatele budovy zárukou, že se budou pohybovat ve zdravém prostředí, kde bylo myšleno na jejich potřeby a pohodlí.

Ač je certifikát WELL určen pro všechny typy budov, od kancelářských a bytových budov až po školy, hlavním „tahounem ” jsou administrativní objekty v komerční sféře. „ Dnes je ve 32 zemích světa certifikováno necelých 90 projektů a dalších téměř 700 o certifikát usiluje. V České republice, v Praze, jsou zatím první tři kancelářské projekty, které na toto ohodnocení aspirují, ” říká Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy. D vě budovy jsou od společnosti Skanska – Visionary a Praga Studios a jedna od společnosti HB Reavis ve Vinohradské ulici.