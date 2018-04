Jana Nesvadbová, Novinky

Projekt byl zařazen mezi finalisty veřejné soutěže Imagine Angers in 2022 (Představ si Angers v roce 2022), která hledá nový možný trend a vzhled pro město Angers na řece Maine ležící v departmentu Maine-et-Loire. A právě v blízkosti řeky by navrhovaný dům mohl vyrůst.

Rohový dům dosahuje v návrhu maximální výšky 35 metrů. Takové je maximum pro místní zástavbu.

FOTO: Profimedia.cz

Navrhovaná stavba, která má částečně rezidenční a částečně hotelový charakter, vykazuje všechny rysy typické pro tvorbu Belgičana Vincenta Callebauta žijícího v Paříži.

Každé z pater lemují oble tvarované balkóny, které si vzájemně nestíní a které umožňují růst bujné endemitní vegetaci, pěstované v tomto případě na principech permakultury a produkující potravu pro obyvatele domu.

Stavba je navržena tak, aby její obyvatelé co nejvíce těžili z přísunu slunečního světla.

FOTO: Profimedia.cz

Arboricole

Název domu je odvozen od dvou latinských slov. Arbor - znamená strom a colo znamená kultivovat. Callebautův dům byl inspirován dětskými sny na postavení domu v koruně stromů. Zároveň názvu odpovídá i jeho předpokládaný vzhled, kdy na terasách mohou růst desítky a desítky živých stromů, které budou plodit místní druhy ovoce a zároveň se podílet na pročišťování vzduchu v okolí stavby.

Každá z teras bude porostlá spoustou zeleně.

FOTO: Profimedia.cz

Stavba je navržena tak, aby její obyvatelé, ať již lidští, nebo rostlinní, mohli v maximální míře těžit z přísunu slunečního svitu. V nejvyšším bodě dosahuje v návrhu výšky 35 metrů, což je maximum, které povolují místní stavební omezení.

Zároveň je v objektu s celkovou plochou podlah 9400 m² naplánováno na 90 studií a jednopokojových bytových jednotek a padesátka dvou až čtyřpokojových apartmá.

V budově je naplánováno na 90 studií a jednopokojových bytů.

FOTO: Profimedia.cz

Budova má sloužit jako hotel příští generace, doplněný barem, vlastním pivovarem, koncertním sálem a prostředím vyhrazeným pro výtvarné projekty. Bonbónkem má být střešní gourmet restaurace.

Rostliny pěstované na principech permakultury mají obyvatelům domu přinášet pravidelnou úrodu.

FOTO: Profimedia.cz

Pokud by se představitelé města rozhodli pro realizaci projektu, bylo by Angers jedním z prvních měst, které by jednu svou malou část nechalo proměnit v džungli. Nic by mu ale přitom nebránilo tento model zopakovat a džungli tak postupně na svém území rozšiřovat. Jak totiž architekt upřesňuje, stavba je navržena tak, aby ji bylo možné kdykoli a kdekoli zopakovat a vytvořit obdobnou.

Dům má sloužit i jako hotel.

FOTO: Profimedia.cz

V projektu se počítá se zazeleněním stavby 20 000 trvalkami, keři a stromy, které budou schopny zlikvidovat ročně až 50 tun oxidu uhličitého. Zároveň jsou jednotlivé rostlinné druhy zvoleny tak, aby pomáhaly zachycovat i drobné částice ze vzduchu, včetně mikrokapek vody.

Nová budova by samozřejmě přinesla i veřejně přístupné prostory pro místní komunitu obyvatel.

FOTO: Profimedia.cz