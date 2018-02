Nábytek podle serveru New York Times vzniká z rakví s ocelovými rámy. Někdy se ale stane, že do nich přeci jen nebožtík uložen byl, rodina se ale později rozhodla pro kremaci v dřevěné rakvi. A vzhledem k tomu, že tyto rakve nemohou být z hygienických důvodů znovu použity, studio tak využije ke tvorbě nábytku i tyto kusy.

Studio má smlouvy se zhruba dvěma stovkami pohřebních domů. Když mají nepotřebnou rakev, jejich zaměstnanci zavolají a nechají ji odvézt k recyklaci a následnému prodeji.

Některé kousky jsou dekorované motivy, které připomínají jejich původ.

FOTO: Profimedia.cz

Pro studio pracují místní řemeslníci a čalouníci, kteří nepotřebné rakve proměňují v celkem pohodlné sedačky. Vlastník firmy, pan Herrera se zprvu věnoval vyšetřování v souvislosti s úmrtími, později si otevřel pitevnu a v současnosti nabízí i nábytek, opět úzce spojený s pohřebnictvím.

Na nápad vytvářet právě takové kousky přišel, když pronajímal pitevní zařízení jako rekvizity pro film a televizní studio v USA.

Nejluxusnější kousky, určené pro nejbohatší klientelu, jsou z kůže.

FOTO: Profimedia.cz

Poté, co poskytoval své služby tvůrcům hororových filmů, požádal ho jistý filmový režisér, jestli by mohl jednu z rakví proměnit na gauč. Herrera si myslel, že vtipkuje, ale když byl přesvědčen, že to myslí opravdu vážně, rakev předělal, čímž odstartoval svůj nový byznys.

Ocelové nohy zajišťují dostatečnou stabilitu nábytku. Pohovky unesou až 400 kg váhy.

FOTO: Profimedia.cz

Pokud vás zaujme některý z těchto stylových kousků, rozhodně si připravte pěknou sumu. Tento nevšední nábytek totiž vyjde v přepočtu na zhruba 72 tisíc korun za kus.