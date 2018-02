Není třeba si dlouze vysvětlovat, že lůžka, která jsou sama o sobě malými designérskými bonbónky, představují v nábytkářském oboru luxusní zboží. Zatímco některé postele jsou dílem jednoho konkrétního designéra a vznikají přímo do konkrétního pokojíku, jiné jsou produktem firem, které se specializují na výrobu nadstandardního nábytku.

Ten, kdo se chce inspirovat třeba i pro vlastní tvorbu, má prakticky na výběr z několika témat a druhů, které se v různých obměnách dlouhodobě opakují. Pro chlapce to bývají velmi často nejrůznější dopravní prostředky, ať již rozličná auta (podle toho, která jsou právě v módě), případně to mohou být lodě, letadla, vlaky a v neposlední řadě samozřejmě nejrůznější vesmírná plavidla.

Malé slečny naopak potěší různé variace na lůžka princezen, případně rovnou malé hrady či zámky, anebo pohádkové kočáry.

Nevšední a luxusní postýlku lze pořídit i pro úplně malé miminko. Nápaditým způsobem tak například výrobce Posh Tots propojil postýlku kruhového tvaru s přebalovacím pultem, nezbytným úložným prostorem na přebalovací potřeby a odkládacím pultíkem. To vše dohromady má tvar svatebního kočáru. Postýlka má boční část polohovatelnou, tak jak je zvykem u běžných modelů. Elegantní postýlka se prodává za 410 tisíc korun.

FOTO: Profimedia.cz

Westernový dostavník je další podobou, jakou lze vtisknout původně obyčejnému lůžku pro batolata. Svým charakterem se hodí jak do chlapeckého, tak i dívčího pokoje. Také tato postýlka je doplněna o praktický úložný prostor a přebalovací pultík. Dostavník je ručně vyroben z březového a cedrového dřeva. Výrobce Posh Tots jej nabízí za 326 tisíc korun.

FOTO: Profimedia.cz

Vzhůru k výškám se mohou v posteli vznášet nejenom mládenci, ale i dívky - například v balónu. Portugalský výrobce Circu ujišťuje, že stejnou postel je schopen upravit i pro malé vzduchoplavce, pro něž by samozřejmě připravil méně cukrové provedení. Lůžko kruhového tvaru je usazeno ve skutečném proutěném koši a svým charakterem je předurčeno jako centrální prvek dětského pokoje. Pro menší děti poslouží dobře jako postel, pro starší a větší děti pak může dále fungovat jako sofa. Spodek vzdušného balónu, jehož průměr činí 3 metry, je vyroben ze syntetické kůže, průměr lůžka je pak 160 cm. Postel je vyráběna na zakázku, její cena je v přepočtu 844 tisíc korun.

FOTO: Profimedia.cz

Na výrobu dětských postelí v nádherném nevšedním designu se přímo specializuje již zmíněná portugalská společnost Circu. Ikonický minibus VW, navíc v luxusním provedení, nazvaný Bun Van Bed vzbudí úžas i úsměv na tváři nejednoho tatínka. Povrch minibusu je laminátový, detaily jsou chromované. Interiér je vykládaný palisandrovým dřevem. A protože je postel určena skutečným labužníkům a milovníkům nezávislosti, je uvnitř minibusu kromě lůžka i bar a různé úložné prostory, ale také například televize. Kdo by si snad podle obrázku představoval, že jde o malou postýlku, velice by se pletl. Minivan je dlouhý 4 metry, široký 1,85 metru a vysoký 2,2 m. Bez velké nadsázky lze říci, že je to takový pokojík v dětském pokoji. Jeho cena je ovšem také úctyhodná - 882 tisíc korun.

FOTO: Profimedia.cz

Deep Space Fighter (Bojovník hlubokého vesmíru) je název lůžka, které by nadchlo nejednoho milovníka příběhů ať již ze světa Star Wars, nebo Star Trek. Americká společnost zaměřená na výrobu dětského nábytku postel nabízí s možností nejrůznějších úprav na míru přesně podle požadavků zákazníka. Aby byla iluze intergalaktické bitvy během spánku dítěte dokonalá, nabízí firma dodání vesmírné stíhačky společně s výzdobou stěn, na nichž mohou být jak výjevy z dalekého vesmíru, tak třeba bitev. Ceny začínají v přepočtu na hranici 307 tisíc korun.

FOTO: Profimedia.cz

Nejen pro děti je určen vysloveně designérský kousek, jímž je postel ve tvaru vozidla budoucnosti inspirovaná Durhamskou katedrálou. Jejím autorem je britský designér Dominic Wilcox. Byla vytvořena pro příležitost Londýnského týdne designu a má představovat vozidlo budoucnosti, které již člověk nebude muset řídit, a proto se bude moci během přepravy oddávat čemukoli jinému, například odpočinku, nebo dokonce rovnou spánku. Skořepina z vitrážového skla je pokusem designéra propojit prvek budoucnosti s prvkem objevujícím se v časech minulých, v tomto konkrétním případě na oknech starých katedrál. Skořepina je složena z desítek ručně vyřezávaných kusů barevných skel spojených v jeden celek stejným způsobem, jakým vznikají známé vitrážové lampy Tiffany. Výsledkem je lůžko, které vypadá nevšedně v jakémkoli prostředí, ale které především musí nabízet neuvěřitelnou hru světla a barev pro člověka, který v něm odpočívá.

FOTO: Profimedia.cz

Téměř samostatnou kapitolou úžasných designérských řešení pro dětské postele mohou být palandy. Jejich uspořádání přímo vybízí k tvorbě nejrůznějších přístřešků. Ovšem mnohem důstojněji vypadá samozřejmě hrad. Pro dvě lesní princezny. K hornímu lůžku vede schodiště, dolů se pak sjíždí po skluzavce v podobě vodopádu. Palandu vyrábí firma Posh Tots a nabízí ji za 464 tisíc korun.

FOTO: Profimedia.cz

A takto to dopadne, když se rozhodne udělat si radost velký milovník automobilů. Brit George Barris, který se zabývá výrobou neobvyklých automobilů a replik filmových aut, vytvořil tuto nezvyklou palandu, kterou lze - teoreticky - řídit přímo ze spodní postele. Nevšední vůz osadil motorem V8 o výkonu 600 koní, kola vybavil super širokými pneumatikami Goodyear. Vůz, totiž postel, má automatickou převodovku a kotoučové brzdy.

FOTO: Profimedia.cz