Dosavadní technologie 3D tisku ve stavebnictví spočívala ve vytváření pevných struktur opakovaným nanášením vrstev původně řídkého, eventuálně roztaveného materiálu. Vzhledem k velikosti takto tištěných budov měly tiskárny podobu obřího ramene, které řízené počítačem vykonávalo přesně dané pohyby a uvolňovalo médium v potřebném množství na přesně stanovených místech.

Ať již to byla zařízení v Rusku nebo v Číně, pracující s tekutými směsmi na bázi betonu, anebo zařízení používaná v západní Evropě, která pracovala s umělými vlákny, z nichž vytvářela subtilnější struktury, jež se pak dodatečně pospojovaly, vždy šlo o práci s nově vytvořeným vstupním materiálem.

Inženýři ze společnosti Fastbrick Robotics, která sídlí v Perthu v Západní Austrálii, se rozhodli využít pro stejný princip výroby materiál, který tu už dávno je - cihly. Jejich úvaha je jasná - proč vymýšlet nový typ materiálu, když tradiční cihlová stavba vzniká stejným způsobem - kladením cihel do řad na sebe?

Na první pohled připomíná zařízení Hadrian-X obyčejný kamion s dlouhou rukou.

FOTO: Fastbrick Robotics (2x)

Zbývaly dvě věci. Předně sestavit stroj, který bude umět s cihlami snadno, bezpečně a velice přesně manipulovat, zároveň bylo třeba vymyslet vhodný typ pojiva. Tradiční malta nepřicházela v úvahu, protože příliš dlouho tvrdne, a to by stavební proces zbytečně zdržovalo.

Řešením se ukázalo použití speciální lepidla, jímž jsou cihly spojeny.

Samotný stavební stroj, nazvaný Hadrian-X, sestává ze dvou základních částí - jde o zásobník na cihly a rameno, které navigované laserem s maximální přesností klade cihly na jejich místo. Hlavici ramene se zásobníkem spojuje dlouhý přepravní pás. Teprve těsně před usazením cihly hlavice na správnou stranu nanese vrstvu lepidla, přetočí ji do požadované polohy a uloží ji na místo.

Hadrian-X je druhým prototypem, který společnost vytvořila a hodlá dále pracovat na jeho vylepšování. Měl by si mj. umět sám ořezávat a různě upravovat cihly tak, aby jednak dobře seděly a zapadaly do sebe a jednak, aby do procesu stavby už člověk nemusel fyzicky nijak zasahovat.

Zařízení si při kladení cihel počíná stejně jako lidští stavitelé, byť pracuje až 25krát rychleji než oni. Na potřebných místech vynechává cihly, aby tak vznikly otvory pro pozdější vsazení oken a dveří. Zrovna tak vynechává místa tam, kde budou doplněny překlady. Také by měl v budoucnosti podle přesně naprogramovaného zadání do cihel umět vysekat potřebné otvory a cesty pro vedení rozvodů.

Renderový obrázek, jak bude vypadat stavba pomocí zařízení Hadrian-X.

Hadrian-X existuje sice pouze v podobě prototypu, jeho využití v praxi a výroba ve větším měřítku na sebe ale nepochybně nenechají dlouho čekat. Jak uvádí australský web Realestate, v současnosti probíhají poslední jednání o výstavbě 11 rodinných domů v Perthu.

Zároveň, jak píše australská mutace webu Business Insider, společnost podepsala memorandum o porozumění se Saudskou Arábií o záměru vybudovat v zemi touto technologií minimálně 50 tisíc nových domů do roku 2022.

„Dotazy týkající se naší technologie nám teď přicházejí denně, a to ze všech koutů světa,” pochvaluje si v rozhovoru pro Business Insider výkonný ředitel společnosti Mike Pivac.