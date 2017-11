Vlastní dům Otakara K. Jedličky stojí v řadové zástavbě Kollárovy ulice. Jeho protějšky tvoří dva rodinné domy, které navrhl architekt František L. Gahura v rozmezí let 1927–1929.

Poměrně malá zastavitelná plocha inspirovala projektanta k maximálnímu využití prostoru. Novodobá, funkcionalismem ovlivněná dispozice je hodně praktická. Jednoduchý tvar domu je směrem do ulice prolomen minimem oken a dveří, takže navenek působí prostě, ale elegantně.

Vchod do vily je prakticky kryt stříškou.

Hladká hlavní strana se světle omítnutými fasádami s vícedílnými okny podtrhuje jednoduchost celé stavby. Dům působí úsporně a střízlivě.

V duchu řady funkcionalistických staveb jsou po stranách vstupní části kulatá okna. V patře fasádu dekorují dvě průběžná okna, v přízemí po pravé straně široké trojdílné okno v rámu.

Chloubou interiéru se stalo dřevem obložené schodiště.

Funkční řešení interiéru je ovlivněno často používaným schématem u stavebního typu menších rodinných domů. Jde o rozdělení prostoru do tří funkčně odlišených oblastí.

Suterénní podlaží bylo vyhrazeno hospodářskému zázemí. Komfortnímu bydlení pak byla určena další patra. Přízemí bylo určeno pro společenské vyžití.

Z menší vstupní haly se vcházelo do obývacího pokoje spojeného s jídelnou, ke které těsně přiléhala veranda, dále do kuchyně s přípravnou a do samostatného pokoje pro služku. Následovalo WC, předsíň a schodiště do prvního patra. To mělo funkci odpočinkovou, kterou vyplňovala ložnicová část, pokoj pro hosty, koupelna a WC.