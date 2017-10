Jak vysvětluje architekt Jošitaka Kuga, pozemek leží na severovýchodním rohu místní rezidenční zástavby. Domek tedy orientoval tak, aby minizahrádka byla v jeho jihovýchodním rohu. Ze stran ji navíc chrání stěny domku. Mladá rodina tím získala prostředí, které i v husté zástavbě ale přesto poskytuje soukromí.

Centrálním prvkem zahrádky je listnatý strom, jenž se v průběhu ročních období mění. Tím se mění i atmosféra v samotném domě, protože je ze všech jeho místností na strom dobře vidět.

Dům na první pohled upoutá příjemným, nenápadným vzhledem a pískovou barvou fasády, kterou doplňuje přírodní barva dřeva.

FOTO: Juta Jamada

„V horkém létě jeho listí přináší do domu kýžený stín, zatímco v zimě, kdy listí opadá, mohou sluneční paprsky nerušeně proudit dovnitř,” říká architekt.

V domě své místo našla i miniaturní zahrádka. Se stromem.

FOTO: Juta Jamada

Dům nabízí majitelům celkovou plochu podlah 110 m2 a má dvě podlaží. Je postaven jako dřevostavba a na první pohled v ulici zaujme čistou fasádou v barvě písku, stíněnou hlubokými přesahy střechy.

Dům je postaven jako dřevostavba.

FOTO: Juta Jamada

Vnitřní uspořádání je pak velice logické a odpovídá způsobu života mladé rodiny. Jako v mnoha japonských domech, i zde se vstupuje právě přes zahrádku, která má zároveň jistý rituální význam. Příchozí se má zklidnit a zbavit všech starostí, které na něj naložil venkovní svět, aby domů přišel již dobře naladěný a začal se těšit na chvíle, které bude trávit se svou rodinou.

Do obývacího pokoje se z kuchyňské zóny sestupuje po několika schodech.

FOTO: Juta Jamada

Srdcem domova je jídelna uložená do středu přízemí. Na ni bezprostředně navazuje kuchyňská zóna a po straně, kde je zahrádka, se sestupuje po několika schodech do velice skromně zařízeného obývacího pokoje.

Hlavní okno v obýváku směřuje do méně rušné ulice, na další straně je pak menší okno vsazeno hned pod strop. Díky tomu se do pokoje dostane dostatek světla, ale zároveň není interiér příliš přehříván.

FOTO: Juta Jamada

Po schodišti se pak vystupuje do horního patra, kde je dvojice dětských pokojů s okny ústícími do zahrádky, za nimi je ložnice rodičů, do níž se vstupuje přes šatnu. Z ložnice se vychází na chráněný balkón.

Kuchyňská zóna je provázána s jídelnou, která je srdcem domova.

FOTO: Juta Jamada

Interiér domu příjemně potěší vyznavače minimalismu a dřeva. Právě dřevěné prvky hezky proteplují místnosti vymalované čistě bílou barvou. Dřevěné jsou nejenom podlahy a nábytek, ale také například stropy.

Výhled z ložnice rodičů směřuje na chráněný balkón.

FOTO: Juta Jamada

Uspořádání domu (přízemí je vlevo): 1 vstup, 2 jídelna, 3 obývací pokoj, 4 koupelna, 5 zahrádka, 6 ložnice rodičů, 7 dětský pokoj, 8 studovna, 9 šatna, 10 balkón

FOTO: Hearth Architects