Pohodlné sprchování nám zajistí minimální rozměr sprchového koutu 90 x 90 cm. Ale pro umístění sklopného sedátka nebo masážního panelu potřebujeme sprchový kout o rozměrech 90 x 120 cm.

Výběr sprchového koutu

Zaměříme se hlavně na jeho umístění, velikost, způsob otevírání dveří do prostoru, kvalitu a těsnost zavírání dveří. Umístíme je do dokončené a obložené koupelny s rovnou podlahou a stěnami.

K umístění většiny sprchových koutů sice nepotřebujeme velké dovednosti, ale odborná montáž dodavatelské firmy a záruka výrobce se přece jen vyplatí.

Sprchový kout Premium plus A ve tvaru čtvrtkruhu perfektně zapadne do každé koupelny. Potěší i povrchová úprava Easy Clean pro snadné čištění. Cena 10 949 Kč.

FOTO: Sanimat (3x)

Upřednostníme sprchové kouty s povrchovou úpravou skleněných výplní odolnou proti usazeninám vodního kamene, železa a minerálů z vody, které umožňují snadnější čištění a údržbu.

Jestliže nám nestačí klasická sprcha, dopřejeme si hydromasážní panel. Ani ten nevyžaduje složitou montáž, zato nabízí promasírování zad regulovatelnými tryskami, popřípadě regulovatelnou masážní hlavicí.

Ke standardnímu vybavení panelu patří nelámavá sprchová hadice a trysky proti zanesení vodním kamenem, termostatický směšovač s dětskou pojistkou proti opaření horkou vodou. Panel se montuje do rohu či na stěnu s flexibilními přípojkami vody. Kombinaci bočních a stropních trysek nabízejí hydromasážní boxy.

Luxusní velkoprostorová řešení

Variabilní sprchové kouty s posuvnými dveřmi představují unikátní design v kombinaci se špičkovou kvalitou a jedinečným provedením.

„Hitem letošního roku jsou především sprchové kouty Walk-In, které nemají uzavíratelnou kabinu ani klasickou vaničku. Koupelna tak působí celistvě a kompaktně. Navíc vás takový sprchový kout nelimituje, co se týče velikosti, takže si můžete dopřát i pohodlnou sprchu ve dvou,” doporučuje Roman Chalupa ze společnosti Sanimat.

Velkoprostorové bezdveřové sprchy z 8mm bezpečnostního skla se zapuštěnými otvory ve sprchových zástěnách nabízejí různá řešení pro koupelnu bez rušivých prvků, bezpečnou instalaci a snadnou údržbu.

Zoom Line sprchové dveře 1300 mm mají svěží design. Čiré sklo ve spojení s hranatými otočnými profily se zvedacím mechanismem umožňují snadné otevírání vně i dovnitř sprchového koutu. Cena 10 590 Kč.

FOTO: Sapho

Bezrámové sprchové kouty s charakteristickým systémem pantového zavěšení dveří. Závěsy se zdvihovým mechanismem, špičkovým propracováním detailů a dlouholetou životností.

Skleněné zástěny tvoří bezpečnostní kalené sklo o síle 0,8 až 1 cm, které je odolné vůči bočnímu nárazu, v běžném provozu je tak téměř nerozbitné.

FOTO: J.A.P. (2x)

Polorámové varianty



Sprchové kouty se speciálními otočnými profily jsou vybaveny systémem otevírání zdvihovým mechanismem. Důmyslný design doplňuje překvapivá funkčnost.

Polorámové sprchové kouty s 8mm sklem a výjimečným posuvným mechanismem zaujmou čistotou tvarů, nerezovými ložiskovými pojezdy a nadstandardně širokými dveřmi. Samozřejmostí je vysoký uživatelský komfort a snadná údržba.

Masivní rámové sprchové kouty s 6mm bezpečnostním sklem zastupují novou generaci s výškou přes dva metry, solidním rámem a kvalitními pojezdy se spodním odklápěním. Typická je pro ně dlouholetá životnost a snadná údržba.

Rámové sprchové kouty s 6mm bezpečnostním sklem bez svislých vnitřních profilů. Nabízejí optimální kombinaci nadčasového designu a snadné údržby díky odlehčené konstrukci.

Univerzální sprchové kouty



Polorámové sprchové kouty s kombinací bezpečnostních skel představují praktické řešení pro standardní modely i velkorozměrové sprchy. Vynikající poměr ceny a kvality.

Elegantní sprchový kout Idea KDJ má chromové profily a transparentní sklo Easy Clean, takže ho během chvilky snadno a dokonale vyčistíte. Cena 15 722 Kč.

Posuvné rámové sprchové kouty s 3mm bezpečnostním sklem s profily přinášejí moderní design, kterému dominuje masivní hliníkový rám s magnetickým zavíráním.

Otevírání dveří



Způsob otevírání sprchových dveří může v koupelně, kde se počítá každý centimetr, ušetřit spoustu místa. Prostor, který sprchové dveře potřebují, by měl být vždy minimální.

Posuvné dveře do sprchového koutu jsou praktické z hlediska úspory místa. Je však nutné vybírat posuvné dveře s opravdu kvalitním ložiskovým pojezdem.

Sprchové jednodílné dveře Chrome CSD1 jsou dobré řešení pro vytvoření sprchového prostoru v nice o šířce 80-90 cm. Dveře lze otevírat i dovnitř koutu kvůli praktickému větrání. Cena 6713 Kč.

Jednokřídlé sprchové dveře jsou otočné, ale mají vyšší nároky na prostor. Při otevření nesmějí do ničeho narážet. Díky bezrámovému provedení jsou však elegantní a snadno se udržují.

Zalamovací posuvné sprchové dveře nabízejí i při malém stavebním otvoru poměrně široký vchod. Dveře se lámou dovnitř sprchového koutu, a tak voda zůstává tam, kde má, a nestéká na podlahu.

Sprchové kouty a dveře Pivot s nezničitelným pivotovým mechanismem otevírání a zavírání dveří. Cena 12 390 Kč.

Dlažbu, nebo vaničku?

Dlažba ve sprchových koutech bývala kdysi oblíbená hlavně proto, že nebyl tak velký výběr vaniček (co do tvaru, materiálu i rozměru). To ale neznamená, že se dlažba nehodí i do moderních koupelen. Sprchový kout bez vaničky ovšem může být náročnější na údržbu.

Oddělení prostoru pro sprchování skleněnou zástěnou je minimalistické a designově čisté řešení, které poskytuje dostatek prostoru.

Vanička do sprchového koutu je nadčasová a stále moderní. V koupelně působí čistě a elegantně, snadno se udržuje. Antibakteriální povrch stačí otřít vlhkým hadříkem.

A jaké jsou na výběr materiály? Kromě smaltu a akrylátu se objevují už i keramické vaničky či litá provedení z mleté žuly a mramoru, oblíbený je také quaryl, který kombinuje přednosti akrylátu s tvrdostí a odolností minerálního křemene.

Společnost Bette, specialista na smaltovanou titanovou ocel, rozšiřuje design sprchových vaniček BetteFloor a BetteFloor Side o další rozměry. Cena od 29 161 Kč.

FOTO: Koupelny Waterloo

Vaničky UltraFlat S jsou pevné, mimořádně ploché (3 cm) a lehčí než keramika. Jejich matný povrch dodá interiéru výrazně moderní vzhled. Vaničky jsou k dostání ve 21 rozměrech a v 5 barevných variantách. Cena od 10 297 Kč.

FOTO: Ideal Standard