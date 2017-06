S posledním květnovým dnem se uzavřela možnost přihlašovat stavby do kategorií Stavba roku a Zahraniční stavba roku. Do první přišlo celkem 47 přihlášek, do druhé pět.

Odborná porota a členové Sboru expertů, kteří již měli možnost začít se s nimi seznamovat, s potěšením konstatují, že letošní ročník soutěže bude velmi silný. A to nejenom z hlediska počtu účastníků, ale především z hlediska kvality. Právě kvalita každoročně přihlašovaných staveb má rok od roku vzestupnou tendenci. Soutěž tak představuje reprezentativní přehlídku českého umění v oboru stavebnictví a architektury.

Organizátoři soutěže proto upozorňují na dvě další kategorie, které jsou stále ještě otevřené a lze do nich posílat přihlášky. Jsou to Urbanistický projekt roku a Stavba roku Středočeského kraje. Do obou kategorií se lze hlásit až do 30. června 2017.