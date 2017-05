Jak poznamenává výrobce, který kdysi proslul výrobou odpadkových košů s víkem ovládaným pomocí pedálu, domek, s prostým názvem „přístřeší” (anglicky shelter), je navržen a zařízen do posledního detailu. Jedinou volbou, kterou musí jeho majitel učinit, je, kam ho umístí.

Stěny společenského prostoru jsou záměrně celé prosklené, aby si obyvatelé domku mohli do sytosti užívat kontakt s okolní přírodou.

V určitém typu krajiny působí domek vcelku nenápadně.

FOTO: Kasper Egelund

„Je to taková stanice pro nabití baterií v člověku,” popsal domek s kovovou konstrukcí a velkým množstvím prosklených stěn výkonný ředitel společnosti Kasper Egelund.

Ačkoli dle jeho slov neexistuje žádné na první pohled zřejmé propojení mezi odpadkovým košem, kuchyní a chatkou, stačí do domku vstoupit a člověk si hned uvědomí, co je spojujícím prvkem všech produktů, které firma, specializující se především na výrobky z oceli, za 75 let své existence nabízí. Vždy je to něco, co je trvanlivé, funkční a ve své kategorii to představuje dokonalost.

Příjemnou atmosféru a teplo v domě obstarává krb.

Firma vybavila dům do posledního detailu svými vlastními produkty.

Přístřešek má jednoduchý kvádrový tvar, jenž je v interiéru rozdělen do dvou výškových úrovní. Jeho zvláštností je nečekaně velké procento prosklených stěn.

S okolním světem jsou díky velkoformátovým proskleným posuvným dveřím vizuálně propojeny prakticky veškeré společenské prostory, soukromí je zachováno pouze v koupelně a v ložnici. Ve druhé jmenované místnosti to ovšem zdaleka neznamená, že by neměla okno. Má ho, ale umístěné ve stropě. Usínající obyvatelé domu tak mají ničím nerušený výhled na oblohu nad sebou.

Interiérové stěny jsou v matné antracitové barvě.

Interiér domku je cíleně laděn do tmavých barev, aby vytvořil příjemný kontrast k barvám přírodního okolí.

Zajímavostí je volba tmavých barev v interiéru. Autoři domku to vysvětlují tím, že chtějí pozornost obyvatel soustředit výhradně na okolní krajinu a ničím člověka při pohledu na ni nerozptylovat. Výhled z domu je proto jakoby orámován.

„Naší tradicí je výroba průmyslového zboží. Termín 'přístřeší' je označením, které nám umožňuje definovat toto naše útočiště v moderním hávu jako produkt inspirovaný velkými objekty typu letadlo, lodě nebo ponorky,” vysvětluje šéfdesignér společnosti Morten Bo Jensen.

Spojnicí mezi přízemím a horní úrovní je žebřík.

Jediným obytným prostorem v horní části domu je ložnice s proskleným stropem.

Příbytek firma nabízí již plně zařízený a vybavený veškerým příslušenstvím vlastní produkce. Od osvětlení po bytový textil, od stolu až po štětku na toaletě, od poliček až po flakónek s tekutým mýdlem v koupelně.

Půdorys domku

Dům, jenž svým obyvatelům nabídne 55 m2, je navržen stylem plug and play, stačí ho tak na připraveném pozemku už pouze připojit k existujícím inženýrským sítím, o nic dalšího se uživatel nemusí starat.

Prefabrikovaný domek se vyrábí v továrně severně od Kodaně, výroba jednoho kusu trvá půl roku, tři až pět dní zabere jeho instalace. Firma plně vybavený domek nabízí v přepočtu za 13 miliónů korun.