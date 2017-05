Pokojům mladých kovbojů by měly dominovat přírodní teplé tóny. Hodí se předně různé odstíny hnědé. Dobře budou vypadat i okrové, béžové i čokoládově hnědé. Kombinujte je s jemnými druhy zelené, které dodají interiéru dojem svěžesti.

Stěny zpestříte tematickými tapetami, různými zvířecími trofejemi a jejich imitacemi.

FOTO: Babatude Boutique, Puji

Malí honáci dobytka mohou mít v pokojích drobné předměty připomínající kovbojské povolání. Hodí se zejména různé dekorace s potiskem skotu. Pokojíček by měl připomínat westernové filmy.

Vyplatí se pohrát si s detaily, které doladí interiér k dokonalosti.

FOTO: Indie art and design, At Home In The Country (2x)

Pokoje malých kovbojů by měly přímo vybízet k dobrodružství. Mezi nezbytné kousky, kterými můžete dekorovat stěny, bezesporu patří typické klobouky jako z filmů o Divokém západu.

Prim budou hrát nápisy v dobovém fontu i přírodní materiály.

FOTO: Smithers of Stamford

V interiéru se rozhodně vyhněte příliš zdobným a luxusním kouskům. Vsaďte spíše na obyčejné materiály, předně na různé látky, omšelejší koberce.

Přednost má dostat především dřevo, ať už jako podlahový nebo obkladový materiál, ale i jako součást nábytku.

Nezapomeňte na hřejivé prvky, které dodají interiéru na útulnosti. Budou se hodit sešívané deky i polštáře z kožešin a jejich imitací.

FOTO: Rebecca Aix Home, Koket

Pokud hledáte inspiraci pro zařizování dětských pokojů, zkuste začít u jednoho základního kousku. Dobrým vodítkem vám budou postele pro malé kosmonauty nebo mořské panny. [celá zpráva]