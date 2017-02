Původní nájem rodiny činil v přepočtu 38 tisíc korun, což bylo příliš, vzhledem k tomu, že manželé spláceli ještě dluhy z dob svých vysokoškolských studií a některé půjčky.

Při prohlížení videí na internetu o možnostech bydlení v minidomcích narazili i na film o lidech žijících právě ve vyřazeném autobusu. Tato možnost je nakonec nejvíc zaujala, ačkoli jim přišla nejprve trochu bláznivá. Když si ale manželé spočetli možné výhody a nevýhody, kolik by případnou změnou ušetřili, rozhodli se zkusit to také.

Do autobusu se vešla i velká manželská postel.

FOTO: Profimedia.cz

Vyřazený školní autobus pořídili v přepočtu za 71 tisíc korun. Dalších 763,5 tisíce korun museli investovat do jeho přestavby, ovšem po nastěhování platí pouze třetinu toho, co platili původně za nájem.

Pohled do ložnice - každý prostor v autobusu je důkladně využit.

FOTO: Profimedia.cz

Autobus, který obývá mladá, pětičlenná rodina, je zařízen postelemi pro děti uspořádanými do palandy, plnohodnotným manželským lůžkem, nechybí samozřejmě kuchyň, sprchový kout a kompostovací toaleta.

Veškerý prostor je do posledního centimetru využit, každé volnější místo zabírají úložné prostory.

Kuchyň zabírá podstatnou část vnitřního prostoru v autobusu.

FOTO: Profimedia.cz

„Chtěla jsem, abychom se tu cítili jako v minidomku, ne jako ve vozidle. Proto jsme ze všeho nejdříve vytvořili box uvnitř autobusu, který navíc pomáhá regulovat teplotu,“ řekla redaktorům serveru Daily Mail Starla Sullivanová.

Majitelé autobusu neočekávají, že by se z něj výhledově stěhovali zpět do běžného bytu.

FOTO: Profimedia.cz

Život v autobusu však není pouze růžový, jak společně s manželem Brianem vzpomíná: „Měli jsme už zamrzlé trubky s vodou tak, že vůbec netekla, jindy nám došel propan uprostřed noci, takže jsme byli bez tepla a bez horké vody, jindy vypadla elektřina. Kdykoli se ale něco takového přihodilo, vždycky jsem si akorát říkala, jaké máme štěstí, že se to všechno nestalo ve stejný čas.“

Stejně jako v minidomcích, také pro život v autobusu je ideálním druhem toalety kompostovací varianta.

FOTO: Profimedia.cz

Přestože mnoho lidí z okolí rodiny pochybuje o možnosti dlouhodobého života takto početné rodiny v autobusu, sama paní Sullivanová s nimi nesouhlasí.

„Počítám s tím, že v autobusu zůstaneme bydlet, dokud se děti neodstěhují. Mohou možná přerůst autobus v doslovném slova smyslu, protože máme stropy pouze 183 cm vysoké, ale nevidím důvod pro to, abychom se stěhovali do něčeho tradičního. Bylo by to stejně výstřední jako bydlet v autobusu.“

Uspořádání interiéru autobusu

FOTO: Profimedia.cz