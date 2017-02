Prostředí se jim líbilo a byt 3 + kk s terasou o výměře zhruba 76 m2 si okamžitě zamilovali. Oba mají tuto lokalitu rádi, Karina tu vyrůstala a chodila sem do školy.

Nebývá to časté, ale spokojeni byli i s přístupem developera. Na příjemném a pěkném bydlení mladým lidem velmi záleželo.

Nezbytné úložné prostory poskytuje i chodba.

FOTO: www.modernibyt.cz

Součástí je i do popředí vystupující věšáková skříň s botníkem.

FOTO: www.modernibyt.cz

Náhodě neponechali ani interiér. Oslovili designérky Martinu Pištělákovou a Martinu Bartalošovou ze studia Martina Design, jejichž úkolem bylo optimálně vyřešit vnitřní funkční členění bytu a kompletně ho zařídit.

Kuchyň zhotovená z lamina není velká, ale je stoprocentně funkční, vybavená vestavnými spotřebiči. Dřez Franke z tektonitu je osazen baterií Grohe. Pracovní ostrůvek osvětluje nástěnná lampa Tolomeo (Artemide).

FOTO: www.modernibyt.cz

V jakém stavu jste byt od developera kupovali?

Karina: Byla tu jen dřevěná dubová podlaha, dveře v dubové dýze, obložená koupelna a WC se sanitární keramikou. Přesnou představu o interiéru jsme neměli, spíš jen rámcovou. Chtěli jsme využít přírodní materiály, máme hodně rádi dřevo.

Očekávali jsme moderní interiér s aplikovaným dřevem a upravený tak, aby byl praktický a příjemný k užívání.

Jídelní stůl osvětluje atraktivní stropní svítidlo Karina (Azzardo) zhotovené z betonu. Na zvýšený pracovní ostrůvek navazuje jídelní stůl na podnoži s deskou z lamina, zhotovený na míru a doplněný plastovými židlemi s číselným označením 288 (Desalto).

FOTO: www.modernibyt.cz

Představa designérek nám byla velmi blízká. Trefily se přesně, společně jsme upravovali jen detaily. V nájemním bytě jsme už měli i vlastní nábytek, ale do tohoto konceptu by se nehodil. Uplatnili jsme jen postel, noční stolky a audiosystém.

V pokoji, kde by jednou mohly najít své útočiště děti, zatím kraluje staré křeslo a mohou zde nocovat návštěvy.

FOTO: www.modernibyt.cz

Měli jste nějaký konkrétní požadavek, který nebylo možné při vzniku tohoto interiéru opomenout?

Karina: Z hlediska ergonomie a pohodlí jsme požadovali kuchyňskou linku s vyššími pracovními deskami. Manžel je vysoký. A přáli jsme si vinotéku. Ta je prakticky a zajímavě začleněna do nábytkové sestavy obývacího pokoje. Samozřejmě jsme potřebovali dostatek úložných prostorů, zatím nám ale stačí.

Netrvali jsme ani na žádném speciálním barevném schématu. Nechtěli jsme ale nic, co by bylo příliš nápadné a brzy se okoukalo. Ponechali jsme designérkám dostatečně volné ruce.

Designérka Martina Pištěláková upozorňuje na posuvný dubový panel, který částečně překrývá nábytkovou stěnu.

FOTO: www.modernibyt.cz

Designérka Martina Pištěláková: Mladému páru jsme chtěly vytvořit odvážnější a svěží interiér. Z hlediska dispozičního uspořádání nám, oproti původnímu řešení developera, vyšlo jako optimální napojení jídelního stolu na ostrůvek. Vyřešily jsme tak situaci s už položenou dlažbou v prostoru kuchyně.

Přizpůsobily jsme se jí a do barvy k ní ladily i barevný odstín ostrůvku. Chladničku, potravinovou skříň a další úložné prostory jsme tak mohly umístit po obvodu místnosti i za sedací soupravu. Chtěly jsme však nějak zajímavě oddělit kuchyňskou část od obývací. A k tomu nám pomohla vestavná vinotéka.

V ložnici našla uplatnění pohodlná postel manželů, kterou využívali už v předchozím nájemním bytě. Novému konceptu nepřekážely noční stolky ani lampičky.

FOTO: www.modernibyt.cz

Ing. arch. Martina Bartalošová: Jedním z dominantních prvků bytu jsou dubové dřevěné rošty, které se zde objevují opakovaně. V obývacím pokoji na knihovně a televizní stěně, je možné jimi pohybovat a přesouvat je libovolně podle potřeby. V ložnici je rošt instalován napevno. Dalším výrazným prvkem tohoto interiéru jsou světla.

Konkrétně stropní přisazené bodovky ve dvou barvách, betonové svítidlo nad jídelním stolem a nástěnná lampa Tolomeo (Artemide) v černé barvě nad ostrůvkem. Stavební práce zde nebyly nutné.

Interiér ale vyžadoval velký zásah do elektroinstalace i úpravu rozvodů vody. Zejména v kuchyni a obývacím pokoji. Nevyhnuly jsme se výměně dveří do obývacího pokoje a do chodby před dalšími pokoji. Prosklené, křídlové, klasicky otvírací jsme nahradily plnými posuvnými.

I v ložnici je instalovaný masivní dubový rošt. Oproti společenské zóně interiéru není však posuvný.

FOTO: www.modernibyt.cz

Z čeho máte největší radost?

Karina: Líbí se nám celý byt, ale pohyblivé rošty milujeme a velmi jsme si s manželem oblíbili betonové svítidlo nad jídelním stolem. To nemá chybu! Zaujme každého, kdo k nám přijde, a každý se na něj vyptává. Osobně mi také hodně vyhovuje velké zrcadlo. Celý náš byt vnímám jako unikátní. Takový nikdo nemá, je to náš domov.

Koupelna je hodně malá, vybavena byla developerem. Chyběl nábytek i osvětlení, které designérky vyřešily vtipným způsobem a vyhnuly se tak klasickému přisazenému svítidlu, které se zde nabízelo.

FOTO: www.modernibyt.cz

Martina Pištěláková, Martina Bartalošová Svoji práci máme rády, děláme ji upřímně, čestně a srdcem. Nemáme svůj vyhraněný styl, snažíme se ho najít u každého našeho klienta a navrhnout interiéry tak, aby byly vkusné, stylové a správně řešené. Naše práce nekončí jen u návrhů interiérů, ale provázíme celým průběhem proměny až po zdárnou realizaci. Jsme a chceme být pro naše klienty „parťáky“, o které se mohou opřít.

Lenka Saulichová, www.modernibyt.cz