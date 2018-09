nes, Novinky

Každá místnost má své vlastní specifikum, kterému s naprostou samozřejmostí přizpůsobujeme její zařízení, ovšem u dveří toto pravidlo nepochopitelně ignorujeme. Ty by ale přece měly - a mohou! - být také odlišné. Ukažme si, jaké možnosti při výběru dveří v závislosti na konkrétním využití máme.

Vchodové dveře do domů



Vyrábějí se z hliníku, plastu a dřeva. Hliníkové charakterizuje vysoká pevnost, odolnost a s tím spojená dlouhá životnost. Proto jimi osazujeme vchody bytových domů, kde se očekává vysoká frekvence průchodů.

Předností plastových dveří jsou dobré izolační vlastnosti a nižší cena v porovnání s hliníkovými modely. Proto se hodí dobře do rodinných domů a malých bytových domů s méně než šesti jednotkami.

Hliníkové vchodové dveře Odette s bočním fixem s izolačním trojsklem. Jsou vhodné i pro pasivní domy.

FOTO: Perito

Dřevěné vchodové dveře se vyrábějí z masivu, díky čemuž se pyšní vysokou odolností a opět dobrými izolačními vlastnostmi. Svým charakterem se nejlépe hodí do rodinných domků.

Ceny vchodových hliníkových dveří začínají na 28 000 Kč. Cena vchodových plastových dveří pak na 17 000 Kč, závisí ovšem na velikosti dveří, bočních a horních světlíků, míře prosklení apod. Dřevěné dveře z masivu lze pořídit od 24 200 Kč, cena se odvíjí podle vybraného modelu a druhu dřeva.

Dveře do bytů

Vstupní dveře do bytů se vyrábějí nejčastěji buď dřevěné, nebo kovové. Jejich účelem je bezprostřední ochrana obyvatel domácnosti a jejich majetku. Proto vybíráme takové, jež splňují evropskou normu bezpečnostních tříd.

Kovové bezpečnostní dveře mají kovové jádro s rozvodovým trezorovým mechanizmem se šesti a více bezpečnostními čepy, které se zasouvají do kovové zárubně, a tím zajišťují celý dveřní otvor. Nejžádanější jsou dveře spadající do druhé a třetí bezpečnostní třídy. Kovové dveře jsou na povrchu kryty dýhou, nebo laminátem, takže jejich skutečný materiál není vidět.

Vchodové dveře do bytu Multi splňují 2. bezpečnostní třídu, klima a protipožární odolnost a zvukovou izolaci. Pohledová strana na chodbě může být stejná jako u sousedních bytů, zatímco vnitřní lze sladit s interiérem. K dostání od 12 000 Kč včetně DPH.

FOTO: Sapeli (3x)

Dřevěné dveře vybíráme opět tak, aby byly vysoce odolné, a to nejen z mechanického hlediska. Musejí umět také po určitou dobu (i 30 minut) vzdorovat ohni, nesmějí je deformovat rozdíly teplot mezi chodbou domu a bytem, ideální vlastností je rovněž zvuková izolace.

Vstupní dveře do bytu MULTI se čtyřmi speciálními vlastnostmi (protipožárnost 30 minut, klima odolnost třetího stupně, zvuková izolace 37 dB, 2. bezpečnostní třída) je možné pořídit od 12 088 Kč. Kovové vstupní dveře do bytu se prodávají od 28 000 Kč.

Spíž, koupelna, zádveří

Tam, kde je větší rozdíl mezi teplotami nebo úrovní vlhkosti na obou stranách dveří, volíme takové, které se nezačnou po čase deformovat. Jsou to dveře do koupelen, do spíže, nebo nevytápěného zádveří.

Zde všude můžeme volit modely, jejichž jedna vrstva je z hliníku. Této úpravě někteří výrobci říkají Klima. Podle intenzity ochrany před změnami teplot a vlhkosti se tato úprava vyskytuje ve třech stupních.

První stupeň představuje základní ochranu před klimatickými změnami.

Druhý stupeň pokrývá teplotní rozdíly do výše 10 °C a rozdíly vlhkosti až 65 %.

Třetí stupeň ochrání dveře před deformacemi i při teplotním rozdílu 20 °C a změně vlhkosti až o 80 %. Povrch dveří může být z přírodní dýhy, umělý i s vysokým leskem.

Ceny těchto dveří v závislosti na zvoleném modelu a klima stupni začínají na hranici cca 5800 Kč.

Kuchyň

Jedním z míst, kde se nejčastěji manipuluje s věcmi, je kuchyň. Přenášíme sem bedýnky s ovocem, tašky s nákupem atd. Tyto dveře v některých rodinách patří také k nejpoužívanějším, protože se nejčastěji otevírají a zavírají. To vše je důvodem, proč do kuchyně vybrat dveře s velkou mechanickou odolností.

Kuchyňské dveře lze sladit s jejím zařízením. V tomto případě je u dveří Alegro povrch z dýhy, jež díky čtyřvrstvému lakování vydrží opravdu hodně. Cena od 6401 Kč včetně DPH.

Je dobré, mají-li pod povrchem plnou dřevotřískovou desku, takže je nelze prorazit či prokopnout a také se hned tak nepoškrábou. Na povrch se dobře hodí CPL a HPL lamináty, které se vyrábějí i ve zdařilých imitacích dřeva.

Dveře s mechanicky odolným CPL laminátem se prodávají cca od 3200 Kč.

Dětský pokoj

K nejhlučnějším místnostem v domácnosti patřívá dětský pokoj. Tyto zvuky můžeme částečně izolovat pomocí dveří. Základem je utěsnění po celém obvodu křídla, tedy i na spodní hraně.

Do moderních bezbariérových interiérů můžeme volit zvukově izolační mechanický práh, který je stabilní skrytou součástí dveřního křídla. Vlastní dveře pak určitě vybíráme takové, aby měly plnou dřevotřískovou desku. Do dětských pokojů, ale také například do ložnic nebo i pracoven, se hodí dveře se schopností odfiltrovat až 37 dB z přicházejícího hluku.

Dveře s Grafosklem umožňují nekonečné hrátky s motivem. O tyto dveře není třeba se bát – jsou z bezpečnostního kaleného skla, které se hned tak nerozbije. Cena od 11 816 Kč včetně DPH.

FOTO: J.A.P.

Pro zvukovou izolaci místnosti je ovšem důležité také provedení stěn, podlah a stropu. Nemá velký význam pořizovat výrazně zvukově izolační dveře do místnosti, o níž víme, že její ostatní části okolní hluk příliš utlumit nedokážou.

Dveře se zvukovou izolací seženeme od 7000 Kč.

Pro oživení interiéru dětského pokoje můžeme zvážit povrchovou úpravu v podobě Grafoskla, do nějž lze zatavit téměř jakýkoli motiv. Grafosklo je vyrobeno z kaleného skla s vnitřní bezpečnostní fólií zvyšující jeho odolnost, takže se jen tak nerozbije.

U otočných dveří s Grafosklem počítejme s cenou od 12 000 Kč.

Šatna

Do šatny obvykle volíme posuvné dveře, například takové, které se zasunou do stavebního pouzdra. Plechová kapsa se zabudovává již během hrubé stavby.

Cena posuvných dveří do pouzdra začíná na 3200 Kč, plus musíme připočíst cenu stavebního pouzdra, která bude minimálně 7000 Kč.

Ušetřit místo v ložnici a šatně dovedou posuvné dveře do stavebního pouzdra. Jejich dekor lze pak sladit s dalšími interiérovými prvky, jako je čelo postele nebo odkládací stolek.

FOTO: GServis (2x)

Obývák a další místnosti

V místnostech, které nekladou speciální technické nároky na konstrukci dveří, se můžeme při výběru cele odevzdat designu. Do moderních interiérů se hodí dveře z kaleného skla, které je velice odolné proti nárazům do čelní plochy. (Pozor, při úderu do hrany či rohu se rozbít může, pak se ale rozpadne na neostré malé úlomky.)

Obývací pokoj ozvláštní dveře s obkladovým panelem Livre. Originální dřevěné špalíky v různých délkách a šířkách jsou ošetřeny olejovoskem, aby vynikla přirozené krása dřeva a dveře nepřitahovaly prach. Kombinace ořech a sklo. Cena od 28 665 Kč včetně DPH.

Skleněné dveře se čím dál častěji využívají i pro uzavření „intimních místností“ jako je koupelna a toaleta. V tom případě volíme neprůhledné varianty, eventuálně sklo s výrazným grafickým motivem.

O finální podobě interiéru je dobré mít představu už ve fázi zpracování projektu domu. Stavebník tak často ušetří nejen spoustu času, ale i peněz. Dopředu totiž už ví, kde bude co umístěno, a podle toho může naplánovat vhodná architektonická řešení.

Cena skleněných dveří na stěnu se pohybuje od 8000 Kč.

Balkónové a terasové

Dveře vedoucí na balkón či na terasu se vyrábějí ze dřeva, plastu i hliníku a liší se rovněž způsobem manipulace s nimi. Buď se otevírají stejně jako okno, které svým charakterem velmi připomínají, anebo jsou posuvné.

Posuvné dveře se hodí všude tam, kde bojujeme s místem. Často pak slouží ke vstupu na terasu.

FOTO: Siko-Koupelny

U dveří na terasu často řešíme i jejich zabezpečení proti vniknutí zlodějů. Standardní posuvné a otočné dveře se prodávají v bezpečnostní skupině WK1, lze je ovšem u některých výrobců nechat upravit tak, aby odpovídaly třídě WK2 a WK3. Takové dveře jsou pak zaskleny bezpečnostním sklem s vnitřní fólií a kování má více zavíracích bodů.

Podobně jako u vchodových dveří, také dveře na terasu můžeme nechat osadit jednobodovým či tříbodovým zámkem.

Posuvně zdvižná okna v hliníkovém provedení skvěle oddělí obytný prostor od přilehlé terasy. Jejich exkluzivní vzhled zajišťuje hliníková obložka, která navíc zlepšuje i jejich mechanické vlastnosti. K dostání od 12 100 Kč včetně DPH za m2.

Standardně se cena otočných dveří v plastu pohybuje od 3000 Kč za m2 (u hliníku je to od 6000 Kč za m2). U dveří posuvných se cena pohybuje od 8000 Kč za m2 (v hliníkovém provedení je cenové rozpětí 10 až 12 tisíc Kč za m2).

Vždy záleží na velikosti, bezpečnostní třídě, kování, barevné úpravě, typu skla apod.