Teplo od podlahy

Lidé se s teplou podlahou pod nohama cítí v chladnější místnosti lépe, než v teplejší místnosti s nevytápěnou podlahou.

Více než polovinu tělesného tepla ztrácíme nohama a chodidly, tepelnou pohodu rychleji zajistíme tím, že největší podíl tepla vrátíme právě této části těla.

Pozor! Stojíme-li bosou nohou na vytápěné podlaze, neměli bychom cítit ani chlad, ani teplo. Teplota podlahy by neměla přesahovat 29 °C, podle toho regulujeme elektrické topení. V teplovodních trubkách má proudit voda cca o teplotě 50 °C (pro srovnání: v radiátorech je to až 90 °C).

Dva způsoby pokládky

V zásadě se používají dva způsoby pokládky podlahového vytápění, tzv. mokrý a suchý.

Mokrý systém je tvořen soustavou trubek položených na tepelné izolaci a krycí fólii, zalitých betonovou nebo samonivelační anhydritovou směsí. Tato metoda je méně finančně nákladná, vyžaduje však větší zručnost a kvalitu práce. Navíc se hodí jen do objektů s dostatečnou únosností podlahy. Jinou variantou mokrého systému je pokládka speciální systémové desky s vylisovanými výstupky, do nichž se potrubí montuje. Deska má po obvodu zámky umožňující libovolné spojování a sestavování ploch. Je to rychlý a jednoduchý způsob montáže.

Suchý systém se používá tam, kde není možné podlahy více zatěžovat (např. u dřevostaveb). Zde se opět pokládají systémové desky s izolací, do nichž se vloží teplovodivé lamely z pozinkovaného plechu a následně trubky. Montáž je velmi rychlá, vyžaduje ale zkušenost a přesnost. Systém může začít vytápět prakticky okamžitě, na rozdíl od mokrého, kde musí nejdříve dojít k pozvolnému vyschnutí a vytvrzení směsi.