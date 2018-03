Kompost prospívá zahrádce i pokojovým květinám. Vyrábět lze i v bytě

Ovocné slupky, zbytky čaje, kávy, zeleniny, posečená tráva a listí bývají sice považovány za odpad, ale pro naši zahrádku a pokojové květiny jsou přímo pokladem. Patří do kompostu na zahradu nebo do speciálního koše či kompostéru, které můžeme mít i v bytě. A to bez obav ze zápachu.