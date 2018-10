Eva Rajlichová, Novinky

Klima se dá například zlepšit pomocí zvlhčovačů vzduchu nebo speciálními místnostmi pro kopírky či tiskárny. Nicméně jednoduché a navíc i estetické řešení je pořídit si nějakou příjemnou pokojovou rostlinu.

Ty totiž svými listy více než 97 procent absorbované vody uvolňují zpět do ovzduší, což přispívá ke zvyšení vlhkosti vzduchu. Navíc snižují například koncentraci oxidu uhličitého, prachu, vytvářejí celkově čistší pracovní prostředí.

Nenáročná na péči - dracéna. Je jich mnoho druhů, ale jedno mají společné, nesmíte je přelévat. Foto Holandská květinová kancelář

Podle výzkumů v rámci projektu Plants for People, který se před několika lety rozběhl v několika zemích západní Evropy, hrnkové rostliny mají pozitivní vliv na emoční vyrovnanost a odolnost proti stresu. Potvrzují sepětí člověka s přírodou, vnáší živý prvek do mnohdy chladného kancelářského prostředí. Navíc pokud pracujete v open spacu, možná vám chybí vám pocit soukromí, i to může vaše osobní květina vylepšit.

Každá rostlina potřebuje přiměřený prostor, dostatek světla, vody a dalších živin. Před nákupem a výběrem zeleně se poraďte s odborníkem. Ten vám podle specifik kancelářských prostor navrhne konkrétní hrnkové rostliny, doporučí jejich rozmístění a poradí s potřebnou péčí.

Hezké a užitečné

Různé druhy rostlin mají různé pozitivní vlastnosti. Dobré "čističky vzduchu" jsou kapradiny či fíkusy. Navíc napomáhají zvýšit vlhkost vzduchu stejně jako například okrasné traviny (např. Cyperus), břečťany a banánovníky (Musa).

Relaxační a estetické účinky mají všechny rostliny. U mužů budou favority rostliny, které nevyžadují přílišnou péči - například kaktusy, tlustice nebo Zamioculcas. "To je v současnoti velmi módní a žádaná květina," říká brněnský florista Jaromír Kokeš. Pro ženské osazenstvo kanceláře by pak doporučil kvetoucí sezónní rostliny. "Hodně se prodávají dekorativní orchideje nebo hrnkové anturie," říká florista.

Okrasná travina Cyperus napomáhá zvlhčovat vzduch. Foto Holandská květinová kancelář

Hezká pokojová rostlina je i banánovník (Musa). Pokud má k dispozici dostatek vláhy a netrápí ho příliš suchý vzduch, daří se mu i v kanceláři. Rostlina navíc hodně zvlhčuje vzduch. Foto Holandská květinová kancelář

Zamioculcas je velmi módní rostlina, nesnáší přelévání. Foto Holandská květinová kancelář

Nephrolepis exaltata neboli ledviník ztepilý funguje v kancelářském prostředí jako výborný pohlcovač škodlivin. Do vzduchu naopak přidává vláhu. Pozor na péči o jeho listy, aby vydržely svěží, je nutné rostlinu pravidelně zalévat a rosit. Foto Holandská květinová kancelář

Dekorativní a nenáročné na péči - to jsou kaktusy. Díky jejich druhové i tvarové rozmanitosti je lze libovolně kombinovat. Foto Holandská květinová kancelář

Veselé květy guzmánií projasní náladu v kanceláři. Foto Holandská květinová kancelář