Aby kanalizace nepáchla, musí být jednak u zařizovacích předmětů zápachová uzávěra (nejčastěji vytvořená vodním sloupcem tzv. sifón - viz schéma), celé kanalizační potrubí pak musí být na konci odvětráno. Je potřeba si uvědomit, že např. po spláchnutí jede kanalizací dolů “píst vody” a potrubí nad “pístem” si musí někde přisát vzduch. Pokud se to nepovede na “otevřeném” konci potrubí, podtlak vysaje vodu ze zápachových uzávěr (sifónů). Často se to stane u těch “mělčích”, které jsou pod vanou či ve sprchovém koutě. Jak má být správně navržena kanalizace, ukazuje schéma. Pokud z nějakých důvodů nelze realizovat odvětrání “komínem” nahoru nad střechu, lze potrubí na koncích v nouzi opatřit tzv. přisávacím ventilem, který při normálním tlaku těsní, při podtlaku se ale otevře a přisaje vzduch (viz schéma).