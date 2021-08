V boji proti horku vsaďte na klimatizaci

Počet tropických dnů u nás rok od roku roste. Pořízení klimatizace proto zvažuje stále více domácností.

Když už padne rozhodné slovo, je tu další otázka. Zvolit nástěnnou klimatizaci, nebo jednodušší variantu v podobě mobilní klimatizace? Každá varianta má své.

Pevná klimatizace

Komfortnější a výkonnější jsou jednoznačně nástěnné klimatizace, kterým se někdy říká také pevné, vestavěné nebo splitové. Mají totiž oddělenou vnitřní a venkovní jednotku a jsou zabudované napevno.

Kromě „klasické“ nástěnné jednotky (splitu) jsou k dostání i jednotky skryté v podhledech nebo menší parapetní jednotky pod okno.

Pro instalaci nástěnné klimatizace musíme vždy zajistit vhodné místo pro venkovní jednotku: u rodinného domu je to jednodušší, protože může být prakticky kdekoliv, na zdi či na střeše. U bytových domů se s výhodou umísťují třeba na balkon.

Dále je nutné také vyřešit odvod kondenzátu od vnitřní jednotky, např. svodem do kanalizace. Z těchto důvodů je lepší myslet na instalaci pevné klimatizace už ve fázi projektu (výstavby), jde to ale i dodatečně. Rozvody se pak buď zasekají do stěn, nebo se vedou v lištách.

Splitová klimatizace Coolexpert ACH-09FCB je kompaktní klimatizace, kterou tvoří vnitřní a venkovní jednotka. Kromě topení a chlazení v rozmezí -15 až 50 °C umožňuje čištění a osvěžení vzduchu pomocí ionizátoru. Cena 20 990 Kč. Foto: Bauhaus

Cena moderních úsporných klimatizací se pohybuje od 35 000 Kč na jednu místnost (včetně DPH, instalačních prací, venkovní a vnitřní jednotky). Ideální je však samozřejmě mít klimatizaci v každé užívané místnosti, nejen v ložnici.

V takovém případě se bude hodit klimatizace se systémem multi-split, kdy lze na jednu venkovní jednotku napojit až pět vnitřních jednotek. Venkovní jednotka těchto systémů má dostatečně vysoký výkon, takže celý systém je obdobně účinný, jako když máte na jednu venkovní jednotku připojenou jen jednu vnitřní.

Čistý vzduch

Klimatizace toho však umí mnohem víc než jen vychladit vzduch. Například už má dnes většina nástěnných klimatizací do domů a bytů nějakou filtraci vzduchu. Ta je zajištěna buď jen pasivními filtry, které si můžeme představit jako síta s obsahem antibakteriálního stříbra nebo titanu, nebo i účinnými aktivními filtry. Účinnost čištění vzduchu pak dosahuje 97-99 %.

Mobilní klimatizace ChillFlex Pro nebude díky nenápadnému modernímu designu přitahovat pozornost svého okolí. Její skandinávský design kombinuje čisté linie a důmyslné funkce. Vzduch nejen chladí, ale i čistí a filtruje polétavé částice. Cena 9990 Kč. Foto: Electrolux

Dochází k odstranění prachu, pylů i dalších alergenů (např. roztočů), nebo dokonce i těkavých látek. Záleží na konkrétním výrobku.

Klimatizace jsou i chytré

Dávno už také není pravda, že studený vzduch z klimatizace fouká pouze jedním směrem. Dnes již není ničím výjimečným 3D proudění vzduchu, které kombinuje automatické svislé a vodorovné natáčení a postará se o to, aby proud vzduchu cirkuloval do všech koutů místnosti.

Některé chytré klimatizace mají už i čidlo výskytu osob. „Jakmile čidlo detekuje pohyb osob v místnosti, nasměruje klimatizační jednotka proud vzduchu vždy do zóny, ve které se právě žádná osoba nenachází,“ popisuje Vladimír Macháček, zodpovědný za oblast prodeje rezidenčních výrobků ze společnosti Daikin. Aby studený vzduch z klimatizace foukal přímo na nás, to totiž není zdravé.

Chytré klimatizace nabízejí rovněž ovládání přes wi-fi nebo týdenní časovač, abyste přicházeli do již příjemně vychlazeného domova, který se ale vychladil pozvolna, s nízkou spotřebou energie.

Chladí i topí

Nástěnné klimatizace fungují jako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Využívají 80 % energie odebrané ze vzduchu a 20 % elektrické energie. I proto je velmi výhodné využívat klimatizaci nejen ke chlazení, ale v zimních či přechodných obdobích také k vytápění.

Parapetní jednotka Perfera FVXM-A potěší všechny zimomřivce, protože byla navržena s důrazem na vytápění. Díky funkci Heat Boost zajistí rychlé vytopení interiéru. S další funkcí Heat Plus zase dokáže nahradit i krbová kamna. Foto: Daikin

Mohou sloužit jako plnohodnotná náhrada vytápění na elektřinu. Je však nutné přiznat, že foukání vzduchu a absence sálavé složky nemusí být komfortní pro všechny.

Mobilní klimatizace

Rychlým řešením jsou klimatizace mobilní. „Při jejich výběru je důležitý údaj o velikosti plochy, kterou bude přístroj ochlazovat,“ říká Zlatko Slebodník, odborník z oddělení elektra v projektových marketech Hornbach.

Mobilní klimatizace se totiž dělí do tří základních výkonů chlazení a dokážou fungovat na maximální výkon na plochách od 10 do 40 m². Podle modelu a v závislosti na vybavení je pořídíte za cenu zhruba od 5000 do 20 000 Kč.

Mobilní klimatizace jsou obvykle na kolečkách, takže si ji přemístíte, kam budete chtít. Je ale potřeba vyřešit, kam s hadicí (trubkou) s horkým vzduchem, který musíte vyvést ven. Pokud ji jen tak volně položíte do pootevřeného okna, klimatizace ztratí na účinnosti.

Mobilní klimatizace Well P7 má očím lahodící design. Na efektivním chlazení se podílí zejména patentovaný systém AirSurround. Foto: Electrolux

Řešením za pár stokorun bude nalepovací speciální „návlek“ s dírou na okno. Existuje ale i elegantnější a trvalejší alternativa.

„Řešením je nechat si vyrobit speciální letní okenní křídlo, které má dolní část oddělenou sloupkem a vyplněnou speciální izolační deskou. Do té pak otvor pro klimatizaci jednoduše vyříznete,“ doporučuje Milena Tomčíková, produktová manažerka značky Vekra.

Dodává, že takové okno zachová průchod světla do místnosti, a přitom pohodlně vyřeší odvod teplého vzduchu. Na zimu pak toto „letní“ okenní křídlo snadno vyměníte za to standardní, které můžete schovat třeba za skříň.

Ochlazovače vzduchu a ventilátory

Za alternativu ke klimatizaci může být považován také ochlazovač vzduchu. Pracuje na principu odpařování vody – nekonečný pás se stále namáčí v zásobníku s vodou. Z pásu se pak voda odpařuje pomocí ventilátoru.

„Vzduch v místnosti ochladí o 3 až 5 °Celsia. Spotřeba vody je až 10 litrů denně a voda se odpařuje do prostoru místnosti. Proto je důležité mít současně otevřená okna a místnost větrat, protože jinak by šla vlhkost rovnou do zdí,“ upozorňuje Zlatko Slebodník.

Doslova letní klasikou jsou ventilátory. Existují stolní, stojací, podlahové nebo větráky s ionizátorem. Oblíbené jsou stropní ventilátory. „A jedním z největších hitů letní sezony je ventilátor s rozprašovačem vody,“ dodává Zlatko Slebodník.

Praktické rady Klimatizace by neměla ochlazovat vzduch o více než 6 °C oproti teplotě venku a zároveň by neměla ochlazovat vnitřní prostředí na méně než 24,5 °C. Pokud bychom chladili více, hrozí nám při přechodu dovnitř nebo ven teplotní šok, a právě ten může být příčinou nachlazení. (Samozřejmě že pokud je venku 35 °C, nebo dokonce více, tak v klimatizovaných 30 °C se spí stejně velmi špatně. Za bezpečnou teplotu je považováno 27 °C.)

Je lepší nechat klimatizaci běžet celý den (při nízkých otáčkách a s nízkou spotřebou) než dopustit, aby se během dne celý dům včetně vnitřních konstrukcí od slunce rozpálil, a klimatizaci spustit až po návratu. To vede nejen k vysoké spotřebě elektrické energie, ale také k tomu, že klimatizace se bude snažit nastavené teploty dosáhnout co nejrychleji a o to studenější vzduch z ní bude proudit.

Vnitřní jednotka klimatizace Stylish získala v roce svého uvedení na trh (2017) cenu Good Design Award za svůj inovativní vzhled a funkčnost, o rok později dokonce iF Design Award, tedy ocenění jedné z nejprestižnějších soutěží na světě. Foto: Daikin Dalších 5 fotografií

