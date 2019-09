Ukrajinský levkoj je jako pes. Páníčka všude následuje

Ukrajinský levkoj je jediné tzv. klapouché bezsrsté plemeno. Znamená to, že kočce uši nestojí, ale volně visí dolů. I když v tomto případě to není až tak extrémní, často má jen dolů visící horní část ucha, zhruba polovina populace má uši normálně stojící.

„To je úplný nesmysl. Pokud by někdo byl alergický na kočičí srst, měl by alergii i na vlastní vlasy nebo vousy, protože jsou stejně jako srst tvořeny keratinem,“ říká veterinární asistentka a majitelka bezsrstých koček Věra Stiborová.

Právě jejich přátelská, přítulná a přizpůsobivá povaha je důvodem jejich stále stoupající oblíbenosti. Situace, kdy kocoura nepustíte do postele a on vám ji v nestřeženém okamžiku mstivě označkuje, se u levkoje nedočkáte. Při komunikaci s člověkem jsou jemné a spíše se ho jemně dotýkají tlapkami nebo čumákem. Svým majitelům jsou oddané, a tím se spíše povahou podobají psům.

Ukrajinský levkoj není kočka, která žije převážnou část času venku. Je to klasické bytové plemeno. Ale to neznamená, že nemůže vůbec chodit ven. Stačí na to vhodný postroj, ze kterého se kočka nemůže vyvléci, a vodítko. Samozřejmě i tady platí to, že je třeba myslet na termoregulaci těla; chránit kočku před pobytem na přímém slunci, dešti nebo mrazu.