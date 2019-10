Topte chytře, vsaďte na přírodu

Určitě se vyplatí obrátit se na odborníka, který spočítá tepelné ztráty domu, zamyslí se nad danou lokalitou, možnostmi majitele (finanční i fyzické). A pak doporučí to správné topidlo pro nás.

Dřevěné brikety jsou vhodné pro majitele kotlů na dřevoplyn. Využijí je i do kotlů na dřevo, uhlí, do kachlových kamen, pod zahradní gril.

Vyhřát dům šetrně k životnímu prostředí a zároveň ekonomicky pro nás – to je, oč tu běží! Fosilní suroviny to rozhodně nesplňují. Zaměřte se na biopaliva, konkrétně pelety, které jsou vyrobeny z dřevní piliny lisované do malých válečků.