Přijde vám kuchyňská linka obyčejná? Pořiďte jí nový outfit

Pro kompaktní dojem nechali motiv z kuchyňských dvířek přenést i na celoskleněný obklad stěny mezi horními a dolními skříňkami kuchyňské linky. Nebyly již použity klasické keramické obklady, ale celoskleněná deska z Grafoskla. To je designové sklo, systém dvou nebo jednoho skla vždy se speciální bezpečnostní fólií a vnitřním motivem, digitálním tiskem nebo textilií.

Průsečík těchto rozměrů se označí a vyhloubí se okolo něj kruhový otvor o průměru 35 mm. Hloubka se standardně pohybuje od 10 do 14 mm v závislosti na typu pantu.

Do připravené vyvrtané prohlubně se nasadí pant a přes každý otvor pro šroubek tužkou označíme bod pro vrtání. Poté pant sundáme a v místech bodů se vyvrtají díry pro snazší šroubování. Nakonec dojde opět k nasazení pantu do otvoru a pomocí dvou šroubků se připevní. Takto se připraví všechna dvířka.

Nový pant a jeho podložky by měly ve většině případů skrýt staré otvory pro šroubky. Pokud ne, je možné je zatmelit dvousložkovým tmelem, který vytvrdne a je brousitelný po deseti minutách. Do něj vyvrtáme otvory nové. Protikus, křížový kotvicí plíšek, nacvakneme nebo přichytíme šroubky do pantu, který je již upevněn ve dvířkách.