Pokojovky v létě trpí přelitím a nedostatkem světla

A právě v létě rostliny procházejí zatěžkávací zkouškou. My se stíníme proti slunci roletami, žaluziemi a bráníme se tím přehřívání.

Řešením může být instalace světlovodu, který pouští do místnosti pouze světlo, nikoliv teplo, ale zachovává spektrum barev denního světla. Což svědčí nejen rostlinám, ale i naší psychice,“ vysvětluje Jakub Brandalík z firmy Lightway.

„Doporučuji určit si jeden zalévací den a tehdy obstarat všechny rostlinky najednou. Zalévat lze do hlíny nebo přímo do podmisky. To je praktické, protože vidíte, kolik vody jste rostlině dopřáli,“ vysvětluje zahradnice Lenka Hrubá.