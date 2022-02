Dream Team - Mistři dílny: O přízeň poroty se ucházel klasický streetfoodový a netradiční snídaňový stánek

Rozdělena opět do dvou pracovních týmů plnila desítka soutěžících kutilů úkol, který jim zadal nový hostující porotce, restauratér, pořadatel největšího „masožravého“ festivalu a motorkář Zdeněk Zed Střížek.

„Potřeboval bych krásný streetfoodový vozík, mohl by mít i stříšku a nějaké odkládací prostory,“ předestřel své přání.

„Tlačila jsem tým do designu, protože jsem si byla jistá, že tohle je cesta k vítězství,“ byla přesvědčená Ivana. Nakonec odprezentoval narychlo sestavený návrh bez konkrétnějšího popisu Pavel.

Jak na to

Dream Team - Mistři dílny: Rozptýlí dětské pacienty stomatologie lépe letadlo, nebo raketa? Jak na to

Michal si vzal do práce jízdní kolo, jehož rám uřízl tak, aby zůstala vcelku část se sedákem, pedály a řídítky a aby ji bylo možné přišroubovat ke dvěma železným tyčím, které tým přivařil ke kovové konstrukci kárky.

Prodejní pult opláštili ohebnými PVC deskami, které natřeli na svěží zelenou. Do stejné barvy bylo laděno i kolo, které bylo situováno za stánkem, pouze sedadlo mělo barvu bílou, stejně jako nápis na kapotě.

Pět minut navíc, které získal Roman v první výzvě Pepy Libického, se červeným hodilo, ale nebylo to dost, aby svůj streetfoodový stánek vytunili tak, jak by si představovali. „V dnešním kole jsme chtěli odvést dokonalou řemeslnou práci a ukázat všem, že se dokážeme perfektně shodnout,“ obhajoval Roman zvolený postup.

Jak na to

Dream Team - Mistři dílny: Hodí se do butikového hotelu lustr ve tvaru šišky, nebo vážky?

Dream Team - Mistři dílny: Hodí se do butikového hotelu lustr ve tvaru šišky, nebo vážky? Jak na to

Nakonec se to ale jako zázrakem vyřešilo. Protože se i jim ve skladu podařilo ukořistit jízdní kolo a konstrukci přívěsného vozíku za kolo, pracovali s nimi. Také oni zachovali železný rám a kolečka vozíku, na kterých pak seděla velice zajímavě řešená, zakulacená dřevěná konstrukce vyřezaná z velkých OSB desek. Z přední strany navíc obložená palubkami, zezadu s vyříznutým vchodem.

Na první pohled připomínala svým oválným tvarem vejce, později její kompaktní tvar modří rozbili a boudička vypadala jako obří písmeno „G“. Této podobnosti využili k tomu, že stánek nazvali „Gurmán“. Paralelu s vejcem zase promítli do drobných ozdobných detailů.

Stánek měl uvnitř udělaný prostor pro prodavače a pracovní desku vyříznutou do půlkruhu, aby měl prodávající více prostoru. Neotřele působily dvě trubky z průhledného plexiskla, naplněné mechem, které měly funkci estetickou, zároveň ale držely na jedné straně stříšku. Pod ní bylo umístěno několik světel. Z druhé strany byla stříška plná, zevnitř pak využitá pro umístění tří menších polic.

K opření přímo vyzývaly také velká police vepředu na straně u zákazníka a malé barové stolečky v podobě vajíčka. Jako barvu pro prodejní budku zvolil modrý tým holubičí šeď, o zvýraznění se postaraly černé police uvnitř, naopak kolo, do kterého byl stánek zapřažen, dostalo bílý nátěr.

Ivana, která se o nastříkání kola měla postarat, to vzala bílým sprejem komplet celé. To se nelíbilo Pavlovi, a tak nelenil a jal se barvu z rukojetí řídítek, sedla, pedálů a plášťů pneumatik odstraňovat benzínem, aby zůstaly zachované černé prvky, které ladily s reklamní tabulí umístěnou v rámu kola pod sedadlem.

Jménem modrých promluvila k porotě Gábina: „Zamýšleli jsme to jako snídaňový stánek, který ocení každý návštěvník jakéhokoli festivalu. I když je tematicky zaměřen na vajíčka, jednoduchým odmontováním ozdobných prvků se to dá změnit a nahradit jinými, je to proto víceúčelový stánek.“