Gisela Růžičková, Právo

Před koupí ventilátoru si promyslete, v jaké místnosti budete větrák používat, zvažte i bezpečnost a uživatelský komfort. Na trhu je mnoho různých typů s minimálním rozdílem v energetické náročnosti.

Typy ventilátorů

Prakticky všechny typy ventilátorů jsou úsporné a cenově dostupné.

Stropní ventilátor je nejúčinnější v případě dostatečné výšky stropu. Navíc má tichý chod, hodí se tedy zejména do místností, kde rádi odpočíváte. Správně instalované stropní větráky nabízejí nejbezpečnější provoz, jsou proto vhodné i do dětských pokojů.

Stropní ventilátor Madeira Forano dřevěný, 76 cm, výkon 50 W, průměr 76 cm, 3 rychlostní stupně, třída energetické náročnosti A++, cena 1290 Kč.

FOTO: Hornbach (3x)

Sloupový ventilátor zabere málo místa a jeho instalace je snadná. Pro místnosti určené k odpočinku jsou přijatelnou alternativou ke stropnímu ventilátoru.

Značkové sloupové ventilátory nabízejí navíc speciální režim pro klidné spaní (tzv. noční režim). Sloupový typ patří k nejtišším ventilátorům.

Sloupový ventilátor, příkon 45 W, 3 rychlostní stupně, časovač (Timer), oscilující, výška cca 76 cm, cena 749 Kč.

FOTO: Bauhaus (4x)

Nízký výkon předurčuje sloupové větráky do menších místností, kde by vyšší proudění vzduchu činilo potíže. Příjemná je také nižší spotřeba energie.

Nevýhodou sloupových ventilátorů je nepříjemné proudění vzduchu při zemi. Výrobci se tento jev snaží vyrovnat širokou nabídkou funkcí a režimů. Kromě nočního režimu můžete zvolit třeba tzv. přirozený režim, imitující vítr. Sloupový ventilátor může mj. ionizovat vzduch v místnosti.

Sloupový ventilátor, otočný o 360°, příkon 50 W, 3 rychlostní stupně, časovač, oscilující vč. dálkového ovládání, výška cca 132 cm, cena 2990 Kč.

Stolní a stojanové ventilátory jsou nejběžnějšími typy. Vysloveně levné kusy jsou méně stabilní, značkové přístroje mají efektivní protiskluzové prvky.

Problémy se stabilitou mohou nastat hlavně u větráků s velkým průměrem vrtule 40 cm a více. Pro běžný provoz stačí vrtule s průměrem do 30 cm. Mezi nevýhody patří hlučnost, která roste s průměrem vrtule.

Stojanový ventilátor G3Ferrari G5V008 s ochrannou mřížkou je elegantní a nenáročný na provoz, tichý a účinný. Motor se speciálním vinutím ze 100% mědi je zárukou prodloužené životnosti přístroje.

Bezlopatkový stolní ventilátor Dyson AM06. Tichý provoz, minimalistický design s futuristickými prvky bez ochranné mřížky. Snadno se čistí, hodí se i do domácností s dětmi nebo zvířecími mazlíky. Rychlost lze upravovat dálkovým ovladačem. Cena 8999 Kč.

Podlahové ventilátory (označované také jako cirkulátory) jsou vhodné tehdy, když potřebujete, aby vzduch cirkuloval mezi místnostmi nebo mezi místností a vnějším prostorem.

Kvůli vysoké hlučnosti i nekomfortnímu proudění vzduchu nejsou příliš vhodné do domácnosti, zato se osvědčily ve větším prostoru.

Podlahový ventilátor, 50 cm, příkon 300 W, 3 rychlostní stupně, průtok vzduchu 9863 m3/ hod., rukojeť s kolečky na posun, cena 5990 Kč.

Ventilátory s klipsnou mohou rozhýbat vzduch kdekoli. Klipsnu lze upevnit vertikálně i horizontálně na stůl či jinou desku, případně na tyč.

Nejekonomičtější provoz (do 20 W) je vykoupen malým výkonem a omezenou paletou funkcí. Větráky poskytují jen dvě rychlosti. Ale vzhledem k výkonu patří k dražším.

Bezpečnost podmínkou

Pro bezpečnost větráku je zásadní konstrukce mřížky, která kryje vrtuli. Bezpečná mřížka, zejména pohybují-li se kolem větráku děti, musí mít menší otvory.

Snadno odnímatelná mřížka sice usnadní údržbu ventilátoru, ale kvůli větší bezpečnosti je lepší kvalitní zajištění mřížky proti nechtěnému uvolnění a odkrytí rotujících listů.

Stojanový ventilátor, 50 cm, příkon 40 W, 3 rychlostní stupně, možnost nastavení úhlu sklonu, nastavitelný do výšky 148 cm, oscilující (výkyvný), cena 499 Kč.

Pozor na víření prachu

Hlavní nevýhodou všech ventilátorů je, že víří prach. Nehodí se tedy pro alergiky. Také lidé náchylní k nemocem horních cest dýchacích a dutin musejí dávat pozor na to, kam směřuje proud vzduchu z větráku.

Větrák by neměl směřovat přímo na hlavu. Ani zdraví jedinci by neměli být v bezprostřední blízkosti ventilátoru, i když je proudění vzduchu v letním parnu příjemné. Ventilátor má směřovat do volného prostoru, kde nikdo nesedí dlouho v jedné poloze.

3v1 AEG LK 5689 poslouží jako ventilátor, ochlazovač i čistička vzduchu v jednom. Hodí se pro rodiny s malými dětmi, alergiky nebo astmatiky, kteří mají vysoké nároky na kvalitu vzduchu. Přístroj zároveň odstraní i bakterie, roztoče nebo pyly.

Jak se pohybují ceny?

Nejlevnější stolní větrák pořídíte za 200 Kč, za stojanový zaplatíte o 100 korun více. Za 400 Kč seženete ventilátor s klipsnou, sloupový ventilátor za 500 Kč.

Cenově nejdostupnější stropní ventilátor vyjde na 1000 Kč. Levné modely mají podobné parametry. Dražší větráky mají nižší spotřebu energie, ale rozdíl je ve výkonu.

Levné větráky mají nejen nižší výkon, ale poskytují výrazně méně funkcí. Levnější větráky jsou vyrobeny z méně kvalitních materiálů včetně ovládacích prvků.

Stolní ventilátor, 30, příkon 40 W, 3 rychlostní stupně, možnost nastavení úhlu sklonu, oscilující (výkyvný), cena 449 Kč.

Výhodou větráků střední a vyšší cenové třídy je kvalita provedení, vyšší výkon, nižší hlučnost a různé možnosti nastavení provozu. U nejdražších stolních ventilátorů se ceny pohybují kolem 1000 Kč. Za polovinu této částky si pořídíte kvalitní značkový přístroj.

Nejlevnější stojanový ventilátor je za 1000 Kč, s ionizátorem nebo zvlhčovačem vzduchu přidáte dva až tři tisíce korun. Dražší jsou už jen designové modely. Ceny sloupových ventilátorů se shodují se stojanovými typy. Nezapomeňte ale, že mají mnohem nižší výkon.

Ochlazovač vzduchu Aircooler 2.0, barva bílá a šedá, příkon 80 W, výkon chlazení 293 W, cirkulace vzduchu 900 m3/h, max. prostor do 25 m2, cena 1890 Kč.

Stropní ventilátor vyjde nejdráž, zejména je-li součástí větráku i svítidlo. Značkové výrobky stojí kolem 10 000 Kč plus náklady spojené s instalací. Přesto ale stropní ventilátory patří k tomu nejlepšímu z hlediska bezpečnosti, výkonu i komfortu spojenému s jeho provozem.