Nikoho asi netěší představa, že by mohl v mrazivém dni zůstat bezradný před dveřmi vlastního domu, u nichž zamrzl zámek a on nemá, jak se dostat dovnitř, do tepla. Ve skutečnosti u moderních dveří s moderními zámky podobné riziko příliš pravděpodobné není.

Zámek vchodových dveří bývá kromě jiného chráněn nezřídka těsněním. I tak je ale během zimního období třeba čas od času ošetřit jeho mechanické části.

„Pro zachování bezchybné funkce zámku vchodových dveří včetně ochrany před jeho předčasným opotřebením je doporučeno závěrové body zámku, jako je střelka, západka či přídavné závěrové body, ošetřit minimálně jednou ročně mazacím tukem či olejem, nejlépe od odborného prodejce. Za každou cenu je přitom nutné se vyvarovat použití kyselých a pryskyřici obsahujících tuků,“ říká Miroslav Culka, obchodní ředitel společnosti Dafe-Plast, která se zabývá výrobou plastových a hliníkových vchodových dveří, a dodává: „Tato doporučení se však netýkají moderních bezúdržbových závěsů, které jsou opatřeny samomaznými plastovými vložkami, díky čemuž nevyžadují pravidelnou údržbu.“

„Pro údržbu a eventuální rozmrazení zámku je vhodný například prostředek Tokoz 3v1 na bázi ethanolové směsi s polárními a glycerinovými aditivy. Zámek vyčistí, namaže i rozmrazí, a to až při teplotě -30 °C,” doplňuje Jitka Stejskalová, odbornice na zabezpečení ze společnosti Tokoz.

Majitelé dveří se starými zámky s pružinkovým mechanismem, u nichž zamrznutí či zaseknutí opravdu hrozit může, by pak měli zvážit výměnu za modernější cylindrickou vložku. U zámků, které mívají tendenci zamrzat, či se zasekávat je to výhledově nejenom praktické řešení, ale v jistém ohledu i ekonomičtější. Nevyžaduje tolik péče, ošetřujících prostředků nebo dokonce pozornosti odborníků.

Visací zámek

Výměnou je dobré vyřešit i problémy se zamrzajícími visacími zámky. Pokud jsou celoročně vystavené přírodním živlům, není se co divit, když začnou po čase zlobit a v zimě zamrznou.

Do míst nechráněných před povětrnostními vlivy je proto vhodné rovnou pořizovat speciální visací zámky určené právě do extrémního počasí.

Elektronický zámek

Starosti s eventuálním zamrznutím si lze ušetřit pořízením elektronického zámku. Ten se pak otevírá pomocí klávesnice, mobilního telefonu, bluetooth, kartou nebo čipem. Tyto systémy jsou zcela bezúdržbové a nemají důvod zamrzat.

Potíže se zmrzlými prsty Velkou pozornost ovšem musí věnovat výběru kvalitního zámku zájemci o modely vybavené čtečkou otisků prstů. Vybírat by měli výhradně produkty renomovaných prodejců s nejlepšími referencemi. Nekvalitní čtečky otisků prstů mohou mít totiž potíž se správným rozpoznáním papilárních linií na zmrzlých prstech.

Čemu se vyhnout



NE! Prvním pravidlem, které je dobré si pamatovat, je vyhnout se myšlence na polití zamrzlého zámku horkou vodou. Nejenomže se voda v mrazivém počasí velice rychle zchladí, ale navíc v zámku poměrně svižně sama zamrzne.

NE! Výrobci zámků zrovna tak nedoporučují nahřívat klíč a ten postupně vpravovat do zámku. Samotným nahříváním se narušuje struktura klíče, který se pak může nejenom poškodit, ale rovnou zlomit. Ideálně v zamrzlém zámku.

NE! Nerozumné je také snažit se zabránit promrzání zámku zalepením izolepou nebo nějakým kusem plastu. Lepicí páska, nebo jiný plastový materiál, může právě působením mrazu k zámku přilnout, ucpat ho anebo rovnou poškodit. Navíc to není dvakrát praktické řešení pro často používané zámky, protože takovýto zákryt bude nutné pokaždé odstraňovat a znovu vytvářet.