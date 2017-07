Psovité šelmy ani v přírodě nejsou uzpůsobeny k tomu, aby byly aktivní za velkého horka na plném slunci. A o to méně psi zdomácnělí. Kupodivu to není tím, že mají hustou srst. Ta je totiž výbornou tepelnou izolací nejen proti zimě, ale i proti horku. Pes však nemá potní žlázy po těle a není proto schopen se pomocí potu v horku ochlazovat, tak jako to dovede člověk.

Princip termoregulace organismu je zchlazovat krev a její pomocí pak celý organismus udržet na optimální teplotě. Pes má potní žlázky pouze na spodní části tlapek, ty nemohou funkci ochlazovače krve zajistit.

Pokud má pes hustou srst, zvyšuje se jeho tělesná teplota v létě jen velmi zvolna. Pak k ochlazení krve postačuje hlavní způsob, který psí organismus používá, tedy jazyk. Vyplazením jazyka a odpařováním vlhkosti ze slin na jeho povrchu pes běžně stačí svou krev ochladit.

Přehřátí psa v letních parnech může zabránit koupel.

FOTO: Andrea Vaňková

Je jasné, že psi s řídkou srstí nebo zcela bez ní musí být před horkem chráněni více než jejich huňatí příbuzní. Samozřejmě má na přehřívání organismu vliv i barva srsti, tmavé barvy se ohřívají více, světlé méně.

Dost vody a proudění vzduchu

Protože přehřátí organismu může mít pro psa fatální následky, je třeba této nebezpečné situaci předcházet.

„Základním letním pravidlem je, že pejsek musí mít dostatek pitné vody, stín a musí kolem něj být zajištěno proudění vzduchu,“ radí Hana Miškaninová, veterinářka z Horních Beřkovic. „Majitelé by neměli psa nutit k nadměrným aktivitám, zavřít jej v autě či mu nechávat permanentně nasazený takzvaný fixační košík.”

Psům v létě na zahradě udělá radost i mělčí bazén, ve kterém se budou moci smočit.

FOTO: Andrea Vaňková

Je třeba si také uvědomit, že v létě i krmení pouze suchými granulemi v organismu zvyšuje deficit tekutin. Pokud pes nechce tolik pít, je možné mu vodu ochutit třeba masovým vývarem.

Kdo chce svému mazlíčkovi opravdu dopřát, poskytne mu např. kusy ledu na olizování. Není nejvhodnější podávat třeba mraženou potravu, která psa sice ochladí, ale může způsobit žaludeční potíže a průjem, který organismus dehydratuje ještě víc.

Nejlepším ochlazením je stín

Snažte se i v létě vytvořit doma nebo na zahradě psovi takové podmínky, které co nejvíce připomínají přirozený životní prostor psovitých šelem. Především by pes měl mít možnost si ve slunečných dnech lehnout do stínu. Stín většinou postačí k tomu, aby se jeho organismus nepřehřál. Nejlepší je poležení ve stínu stromů na trávníku, který má také skvělou chladící schopnost. Dalším vhodným místem je dobře větraná bouda, umístěná mimo přímý dosah slunečních paprsků.

Skvělou možností zchlazení je pro psa koupání. Pokud máte zahradu, pak stačí třeba plastová vanička s vodou. Psovi k ochlazení stačí jen namočit si břicho a slabiny, kde srst není tak hustá a voda se snadno dostane až na kůži.

„Pokud k přehřátí přece jen dojde, nikdy psa nesmíte celého polít ledovou vodou, nebo jej hodit do bazénu,” varuje veterinářka Hana Miškaninová. „Nejprve ho musíte dát do stínu, zajistit proudění vzduchu a pouze do podpaždí a třísel přikládat studené ručníky. A samozřejmě okamžitě vyhledat veterináře,” dodává.

V autě, autobuse, ve vlaku

Léto je spojeno s dovolenými a cestováním. A tak se svými páníčky často cestují i jejich čtyřnozí kamarádi. Při cestování v létě je pes vystaven mnoha rizikovým situacím. Především mu opět hrozí přehřátí. I když dnes již většina aut disponuje klimatizací, přesto stále hodně majitelů psů dělá chyby, které se mohou stát zvířeti osudnými.

Psi nemají potní žlázy jako například lidé, a tak jejich organismus používá k ochlazování jiný systém. Z vyplazeného jazyka se odpařují sliny a tím se ochlazuje krev, která jím cirkuluje.

FOTO: Miroslav Pleskač

Na delší cestě by pes měl mít vždy přístup k čerstvé vodě. Pokud cestou zastavíte na občerstvení, nezapomeňte, že ho potřebuje i pes. I když je vozidlo ve stínu, i v parném létě v něm teplota bez zapnuté klimatizace rychle stoupá. Pootevřená okénka ke snížení teploty nestačí. Nikdy proto nenechávejte psa v létě samotného v zavřeném autě!!!

Nebezpečí přehřátí hrozí v létě i v městské hromadné dopravě. V prostředcích MHD sice nikdy teplota nevystoupí ke kritickým hodnotám, navíc pes si většinou lehne na podlahu, kde je vždy chladněji, jeho přirozené ochlazování je ale omezeno nasazeným povinným košíkem. Na takové cestě je dobré mít s sebou hadřík a láhev s vodou. Navlhčeným hadříkem potíráme psovi čenich a tím ho alespoň částečně ochlazujeme.

Pozor na asfalt

Letní vycházky se psem bychom měli omezit, směřovat je do přírodního prostředí, nechodit s ním moc často po městě. V létě je v městských aglomeracích vyšší prašnost a pes se prachu u země nadýchá mnohem víc než jeho páníček.

Navíc tvrdé povrchy jako dlažby, beton nebo asfalt v sobě akumulují teplo a psí organismus se tak ohřívá nejen od slunce, ale i od chodníku nebo ulice. A nejen to.

Zejména v létě se snažíme brát psa na vycházky hlavně do přírody. Chodníky a dlažby v horkých dnech na psa žhnou, dokonce si o ně může popálit tlapky.

FOTO: Petra Doležalová

Pokud slunce svítí opravdu vydatně, může se třeba černý povrch asfaltové silnice rozpálit až na teplotu přes 70 °C. Člověk s botami na nohou si to ani neuvědomí, pes se ale může nepříjemně popálit. Na některých místech pak může asfalt změknout natolik, že se psovi přilepí na polštářky na tlapách. S tím už je nutné okamžitě navštívit veterináře.

Pozor na parazity

Teplé letní dny a noci, ale také občasné deštíky a s nimi spojená vlhkost nahrávají množení psích parazitů v přírodě. Především klíšťata si hoví v teplých a vlhkých koutech. A tak s příchodem léta přichází také čas na důslednou prevenci proti klíšťatům, blechám a dalším vnějším parazitům.

Důležité je zvolit vhodný antiparazitární prostředek. Oblíbený je antiparazitární obojek, ten ale může být psovi nepříjemný, může jej také ztratit.

Základem péče o psa v horkých dnech je zajistit mu především neustálý přísun vody. Minimálně k pití.

FOTO: Petra Doležalová

„Na antiparazitárních přípravcích rozhodně nedoporučuji šetřit, raději si pořiďte kvalitní značku, která vás nezradí. Aktuálním trendem jsou pipety, kterými ochranný přípravek aplikujete přímo na kůži. Pes pak nemusí nosit speciální obojek,“ radí Jana Jerie z chovatelské stanice Anajsela.

Možností jsou i různé spreje, které ovšem většinou mají jen krátkodobý účinek. A na jedno si dejte skutečně pozor – nikdy bez konzultace s veterinářem nekombinujte několik přípravků najednou. Jejich kombinace může být pro psa silně toxická.

Péče o uši a oči

Teplo, prach, pyl - to vše jsou rizikové faktory, které mohou psovi v létě zkomplikovat zdravotní stav. Především psí oči tím vším hodně trpí. V letním období si také častěji mohou oči poranit při běhání ve vysoké trávě. Podobně jako lidé, také zvířata se ráno budí s ospalky. Tyto noční pozůstatky uschlých slz je potřeba z očí a jejich okolí pravidelně odstraňovat, aby nedocházelo k jejich hromadění, oči se nepodráždily, a nakonec se do nich nezanesla infekce.

Když už k podráždění očí dojde, musí se k výplachu použít pouze prostředky k tomu určené. Pokud se objeví těžší podráždění, je nutné vyhledat veterináře.

Hustý kožich chrání psa před přehřátím. Účinnost izolace závisí mj. i na jeho barvě. Světlejší srst se prohřeje pomaleji než tmavá.

FOTO: Petra Doležalová

Prach a pyl nemusí svědčit ani psím uším. U plemen, která mají povislé uši, se mohou v horkém počasí zapařit. Když na to majitel pejska nepřijde včas, mohou se rozvinout nepříjemné záněty.

Uši psovi rozhodně neošetřujte jen mechanicky nějakými vatovými tampony. K dostání jsou speciální gely a kapky, které jsou svým složením uzpůsobeny právě na ošetření psích uší. Pokud nastane větší problém – sem zánět určitě patří - nepokoušejte se ho léčit doma a rovnou se obraťte na veterináře.

„Co se týče uší, záněty zevního zvukovodu jsou často způsobeny nadměrnou vlhkostí po koupání. Postihují především plemena, která mají ucho převislé dolů,“ dodává Miškaninová.