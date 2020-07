Romantické, klidné i svérázné bydlení Jakuba Fingera

„Když jsem se tady rozhodl pustit do rekonstrukce starého domku, moc lidí tomu nevěřilo. Ale udělal jsem to po svém, takové výzvy mě baví a jsem tu spokojený,“ konstatuje po pěti letech obývání originálního domova sedmatřicetiletý architekt.

Do ateliéru (z přebudované truhlářské dílny v přízemí činžovního domu) to má za sedmi mladými kolegy jen pár set metrů a prostředí kanceláře dotváří podobně uvolněná a pohodová atmosféra, jaká je i v jeho bydlení.

„Vím, že velká zahrada je i velká starost, takže mi to tady stačí. Tam, kde se chodí, je dlažba, a jinak je vše osázené, takže trávník nesekám. Měl jsem tady tvůrčí volnost. A přijde mi, že vše funguje, jak má. Nehledě na to, že jsem si tu vyzkoušel postupy, které jsem využil v práci.“

„Investor se mnohdy snaží vpravit svoji vizi o domě na pozemek, který se pro ni nehodí. Někdy to vyjde, ale většinou to neklapne. Jak nám někdo zahlásí, že jeho parcela je skoro rovina, jsme ve střehu. Nejlepší je spolupracovat s dobrým zahradním architektem hned od první fáze projektu domu,“ doporučuje Jakub Finger a připomíná:

Přitom nejde o pohodovou práci zalitou sluncem na zahradě s květinami. „Je to často velký stres. Už proto, že realizace zahrady nastupuje v závěrečné fázi výstavby domu, kdy jeho natěšení majitelé bývají už zpravidla finančně i psychicky vyčerpaní, takže nemají mnoho prostoru pro další kroky. I v naší profesi je to o termínech, práci s lidmi a dohlížení na kvalitu…“

„Možná paradoxně máme více klientů středního a vyššího věku, kteří už nechtějí nic pokazit. To je pro nás super spolupráce! Bez nadutosti a přehnaných ohledů na vynaložené investice. I relativně levná zahrada může být snobská, dělaná na odiv. Naopak není nic snobského na zahradě vybudované z kvalitních materiálů se zkušenými řemeslníky a podle vlastních představ probraných s profesionály. A my umíme vybudovat zahradu pro kamarády za pár tisíc i pro bohaté klienty za miliony.

„Tak trochu prokletím našeho oboru je, že zatímco statiku domu by si nikdo sám nepočítal, do zahrady se pustí téměř každý, kdo zasadil ředkvičku. Navíc náš obor se i mediální masáží bagatelizuje na to, že jde jen o ozelenění pozemku, s nímž si poradí kdekdo. Ale je to krásné. Na naše zahrady se nejen vracíme, rádi na nich zůstáváme a střežíme jejich vývoj. Zahrada je živý organismus. Nabízet někomu bezúdržbovou zahradu je něco jako chovat bezúdržbové štěně.“