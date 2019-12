Ivo Paulík si užívá moderní roubenku

„Původně jsme si mysleli - s druhou manželkou - že bychom si koupili starou chalupu. Nenašli jsme ale žádnou, která by se nám za požadované peníze až tak líbila, včetně jejího okolí, a stálo za to ji rekonstruovat. Také jsem si uvědomil, že bych se musel všude ohýbat,“ usmívá se dnes spokojeně náš čtyřiačtyřicetiletý hostitel.

„Stavební věci byly moje starost a vnitřní zařízení hlavně mojí ženy, která pro to má výborný intuitivní cit. Je to pracovitá a obětavá ženská, která se v práci stará o postižené lidi. Z trosek dvou rodin jsme udělali zase jednu funkční a rozhodli se bydlet se čtyřmi dětmi tady.“

„Vše to jsou věci mezi nebem a zemí. Po ČVUT jsem už věděl, že nechci dělat kariéru v křesle leteckého navigátora. Bylo mi čtyřiadvacet, začal jsem cestovat po světě, zalíbilo se mi to a začal jsem psát první průvodce - z indického Himálaje - a pak se mi to překlopilo do našich krajů. Pocházím z Mnichova Hradiště, brány do Českého ráje. Tam jsem už v dětství získal vztah k přírodě a vím, že v kanclu bych vysedávat nemohl. Publikovat jsem začal před patnácti lety.“