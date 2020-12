Dvoupodlažní domov Honzy Ondera a Natálie Otáhalové

„Když jsem po příchodu do Prahy hledal bydlení, rozhlížel jsem se v dosahu Kavčích hor a navštívil snad dvacet adres. Buď ty byty byly drahé, nebo se mi nelíbily. Navíc jsem spěchal, protože jsem se po jedenácti letech rozešel s přítelkyní. Byl jsem takový bezdomovec-milionář. Přespával jsem u známých...

A taky jsem do hlavního města často, i několikrát týdně, dojížděl ze Sokolova, kde mám dodnes byt. Rodiče jsou z Lokte nad Ohří, kde jsme také v podnájmu bydleli, a není to o nic blíž. Bylo to náročné a jsem opravdu rád, že díky kamarádce z realitky mám právě tento byt.“