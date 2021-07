Domácí inspirace Terezy Bebarové

Pak se to ale zlomilo, začali jsme s manželem a s týmem kolegů tady u nás doma natáčet pořady a najednou jsem do domu tzv. pustila spoustu lidí,“ usmívá se naše hostitelka, která si na nedostatek práce nemohla – díky dabování a předtáčení televizních pořadů – stěžovat ani v nedávných měsících.

„Co šlo vylepšit, jsme udělali a už to není kam dále posouvat. Dovedu si představit, že další fáze by byla vše zbourat a na místo přece jen staré, původní chaty postavit vše znovu z moderních materiálů. Ale určitě bychom se odsud nechtěli stěhovat jinam,“ konstatuje ve finále pán domu, který převzal roli průvodce.

„Bydleli jsme v Praze na Rokosce. Rádi a v hezkém, velkém, ale pronajatém bytě – sto šedesát metrů. Krásný! Nájem se ale zvyšoval, a tak jsme se rozhodli jít do svého. Stěhovat se do podobně velkého bytu bylo už před patnácti lety neúnosné a do menšího se nám nechtělo. Takže jsme začali hledat koupi domu, ale žádný vyhovující jsme nenašli. Až Ivan na internetu našel toto místo. Tenkrát jsem hrála v Divadle na Fidlovačce, a tak vyhovovala i vzdálenost. Domeček nám padl do oka – žádné podnikatelské baroko. Byl neutrální, což nám vyhovovalo, protože jsme si ho mohli doladit podle svého.“