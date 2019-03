Jana Nesvadbová, Novinky

Rod Stewart koupil svůj trojpodlažní dům s více než 11 hektary pozemků v sousedství lesa Epping v roce 1986. Tehdy za něj utratil 1,2 milionu liber (cca 36 milionů korun).

V roce 2016 jej nabídl k prodeji za 7,5 milionu liber (224 milionů korun), ale postupně z této částky slevoval, až se nakonec v březnu tohoto roku našel zájemce a za konečných 4,5 milionu liber (134 milionů korun) jej koupil.

Tuto skutečnost mezi prvními oznámil britský server Daily Mail, jenž z tématu vytěžil vtipný titulek ve znění We are selling (at last)! (česky: prodáváme) parafrázující část textu nejznámějšího Stewartova hitu Sailing (plachtíme).

Před domem nechybí veliký bazén.

Sídlo je zasazeno v hezké, pečlivě udržované zahradě.

Zpěvákův dům je tak opulentní, jak jen lze u extravagantního hudebníka předpokládat. Svůj luxus nikterak neskrývá.

Hlavní budovu sídla doplňuje spousta doprovodných staveb. Nový majitel, o jehož totožnosti prodávající realitní kancelář Savills mlčí, se může těšit z nádherně udržované zahrady, jejíž malá část je navržena téměř ve francouzském stylu.

Nechybí soukromý tenisový kurt, hodně velký bazén, rybník, ani vlastní fotbalové hřiště, na kterém si v minulosti zatrénovali fotbalisté Newcastlu United, Liverpoolu i hráči Stewartova milovaného klubu Celtic.

Fotbalový fanoušek si nechal vybudovat na zahradě i fotbalové hřiště, na kterém si občas v minulosti zatrénovali profesionální fotbalisté.

Na pozemku je možné objevit i větší rybník, na kterém lze jezdit na lodičkách.

Zpěvák obýval sídlo po tři dekády a jak podotýká server Variety, dům tedy pamatuje hned dvě jeho manželství (nejprve s herečkou a modelkou Rachel Hunterovou a to současné s modelkou Penny Lancasterovou) a několik jeho přítelkyň.

Rod Stewart

Nádherně vyřezávané dřevěné obklady a přebohaté štukovaní podtrhují dojem luxusu, se kterým se zpěvák rozhodně nehodlá tajit.

Dům nazývaný Wood House (velmi volně přeloženo jako Dům u lesa) je jako spousta podobných sídel historickou stavbou a je proto zapsán na Seznamu budov zvláštního architektonického nebo historického významu 2. stupně.

Návštěvníka už na první pohled zaujme přebohatá výzdoba jeho fasád. Do téměř krajkových vzorů jsou zasazena černě natřená dubová arkýřová okna.

Interiér navrhl přední britský designér Nicky Haslam.

Hlavní budova má dle odhadů zhruba 940 čtverečních metrů plochy a lze v ní kromě obývacích pokojů, jídelny, kuchyně a dalších místností nalézt šest velkých prostorných ložnic s vlastními koupelnami, krby a šatnami.

Vzhled interiéru navrhl přední britský interiérový designér Nicky Haslam, jehož zpěvák požádal, aby mu vytvořil okázale vyhlížející domov. Kromě spousty drahocenných a historických kusů nábytku se mohou návštěvy kochat nádherným dřevěným vykládáním a přebohatou štukovanou výzdobou.

Jako správný patriot se sir Rod Stewart rád zmiňoval o tom, že v sídle Wood House pobýval během německých náletů na Británii tehdejší premiér Winston Churchill.

Okázale je řešena v sídle i kuchyň.

A pokud stále přemýšlíte nad tím, co podle jeho názoru stálo za nezájmem kupců o jeho dům, byl to prý brexit.

„Rod a já jsme byli zasaženi nedávným realitním patem kvůli brexitu. Nemůžeme prodat naše staré místo v Essexu, The Wood House, navzdory jeho jedinečné architektuře a silným historickým vazbám,” nechala se ještě v době před úspěšným prodejem slyšet Stewartova partnerka Penny Lancasterová.