Recyklace betonu uspoří materiál a ušetří náklady

Zakladatel firmy viděl, že zůstává hromada stavebního materiálu, který se nijak nevyužívá. Betonový recyklát lze využít, ale cihelný recyklát nebo směsné recykláty, to už bývá problém, většinou skončí v zásypech, stabilizacích či na skládce.

Skanska využívá převážně směsný recyklát, my děláme i beton z betonového a cihelného recyklátu.

Trval 25 let s tím, že na tom pracoval pouze sám vynálezce, financoval vše ze svého. Od roku 2018, kdy jsme si podali celosvětový patent, už existuje celý tým technologů, který na tom pracuje.

Je to sofistikovaný nástroj, v našem patentu se popírají základní teorie betonu, které říkají, že vezmu kvalitní složky, které smíchám, a budu mít kvalitní výrobek. My říkáme: vezmu méně kvalitní složku, smíchám to lépe, a ten výrobek bude stejně kvalitní jako konvenční beton.