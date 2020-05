Moderní byt s atmosférou staré Prahy

„Rekonstrukce si vyžádala razantní zásahy do silných nosných zdí, musely se do nich vybourat velké otvory, aby se denní světlo dostalo až do místností bez oken v centru dispozice. Přes obývací pokoj s jídelnou se prosvětlila především kuchyň, která se tak stala přímou součástí společenského prostoru, celoskleněnými dveřmi prochází denní světlo z pokoje až do chodby se vstupem.