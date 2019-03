Novinky

Při plánování nové dispozice koupelny navrhli designéři zajímavé úpravy a vychytávky, které majitelka domu uvítala.

Zásadní změnou bylo přemístění pračky se sušičkou do prostoru vstupní chodby a využití uvolněného místa pro instalaci velkého sprchového koutu.

Nové osvětlení prostor chodby skvěle projasnilo.

Jelikož koupelna sousedí se vstupní chodbou, ve které se nyní vybudoval výklenek s technickým zázemím, vymysleli designéři Věra Tomíčková a Petr Tomíček z totostudia praktický průhoz prádla z koupelny přímo do prádelního koše vedle pračky. To se neobešlo bez probourání otvoru do zdi a úpravy instalací.

Spolu s koupelnou se nakonec upravovala i chodba v podobném stylu.

V chodbě však došlo i ke stavebním změnám. K návrhu koupelny se přidal ještě návrh toalety, designéři navrhli její rozšíření a posunutí zdi směrem do chodby. Tím bylo možné použít závěsnou toaletu s podmítkovou nádrží a doplnit praktické umývátko.

Designéři navrhli rozšíření toalety a posunutí zdi směrem do chodby.

Zásah v chodbě s sebou přinesl novou podlahovou krytinu, opravy nerovných zdí, nové interiérové dveře, a tak investice do úpravy stropu již nebyla odmítnuta a chodba se udělala komplet.

Na první pohled zaujme koupelna svou elegancí a nadčasovou jednoduchostí. Bílý obklad s 3D tvarem cihliček doplňuje dlažba v dekoru dřeva. Zajímavým detailem je oblé navázání bílé dlažby v části umyvadla s dřevodekorem v části kolem vany.

Dominantou koupelny je prostorný sprchový kout s walk in zástěnou. Samozřejmostí jsou praktické úložné prostory kolem umyvadla. Koupelna má také několik technických vychytávek. Jednou z nich je již zmiňovaný shoz prádla, který se nachází pod žebříkovým radiátorem.

Uvolněné místo po pračce a sušičce využili designéři pro instalaci velkého sprchového koutu.

Skrz sklopná dvířka je možné prádlo odložit rovnou do prádelního koše v technické skříni v zádveří.

„Pro umocnění relaxace jsme do vyzdívky za vanou umístili nepřímé LED osvětlení v teplém odstínu bílé, které v koupelně vytváří pohodovou atmosféru,“ vysvětluje designér.

Zádveří v tomto domě má velkorysé rozměry. Již v původním stavu byl v rohu umístěný bojler a plynový kotel. Designéři technického koutu využili a doplnili sem ještě pračku se sušičkou. Vešly se i úložné prostory.

Všechno vybavení je nyní ukryto za posuvnými dveřmi a zádveří tak působí čistě. Málokdo z příchozích by odhadl, co se ukrývá ve skříni.

Vinyl nahradil vydrolený korek

Z designového pohledu jistě stojí za zmínku dekorační panel, který se kromě zdi za botníkovou nábytkovou sestavou opakuje také na stěně ve vnitřní chodbě. Použitý dekor dřeva je sladěný s vinylovou podlahou, která nahradila původní vydrolený korek.

Novému interiéru pomohla instalace nových dveří, jelikož v původním stavu byly každé dveře jiné co do materiálu i do velikosti. Dominantou chodby se staly velké prosklené dveře oddělující otevřenou obytnou část a ložnice.

Původní stav chodby

V chodbě došlo ještě k úpravě již zmiňovaného stropu, byla rozdělena třemi překlady. Designéři využili jejich snížení a přední a zadní část pomocí sádrokartonu dorovnali na nižší výšku, zatímco prostřední část zůstala v původní zvýšené.

Původní stav koupelny

Použité LED osvětlení pak členitost stropu zvýraznilo a vytvořilo zajímavý dekorativní efekt. Světelné pásky doplňují zabudované bodovky v nepravidelném rozmístění. Nové osvětlení chodbu skvěle projasnilo.

Po rekonstrukci vznikl výraznější a světlejší interiér, který i navzdory doplnění úložných prostor vypadá vzdušněji. Nová dispozice koupelny, toalety i zádveří je pro majitelku domu praktičtější.