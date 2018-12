Jana Nesvadbová, Novinky

Když před 14 lety začal Thomas Wheatley pomáhat rodičům s výzdobou jejich rodinného domu, bylo mu deset let. A od první chvíle jej tato práce nadchla.

Na rozdíl od jiných rodin, u Wheatleyových si totiž veškeré světelné dekorace vyrábějí doma sami. Postupem let se právě příprava a výroba vlastních dekorací stala tradicí, výzdoba samozřejmě díky tomu košatěla a mohutněla, každým rokem přibývaly nové a nové prvky a ornamenty.

V minulých letech pak Thomas posunul snažení rodičů ještě o stupínek výše. Ke světelné výzdobě přidal i hudbu. Vše na počítači sesynchronizoval a vytvořil tak nápaditou hudební a světelnou show pro okolí a návštěvníky jejich čtvrti.

Reportéři agentury AP pak vypočítávají, že výzdoba Wheatleyových dosud spořádala částku v celkové výši zhruba 26 tisíc liber, tj. cca 745 tisíc korun. Započítávají do ní nejenom náklady na materiál výzdoby, ale také každoroční účty za elektřinu. To vše pak porovnávají s cenou samotného domu, který rodiče před 30 lety v Birminghamu koupili. Tehdy stál 30 000 liber, což by dnes vyšlo na 860 tisíc korun. Jinými slovy, náklady na celý projekt se začínají nebezpečně blížit nákladům na dům jako takový, podotýkají reportéři.

„Moje maminka s tím začala, když jsem byl malý. Čím déle jsem ji sledoval, tím více mě to lákalo také. Jsme rádi, že to přináší lidem radost, ovšem mnohem důležitější je, že je to skvělý způsob, jak vybírat peníze na potřebné věci. Proto nás náklady zase až tolik nezajímají,” vysvětlil čtyřiadvacetiletý Thomas reportérům agentury AP.

A právě propojení světelné výzdoby s hudbou a veřejnou sbírkou odlišuje Thomasovo dílo od jiných počinů spočívajících pouze ve výzdobě a ničem jiném.

„Je báječné, když k nám přicházejí cizí lidé a chválí mě, jak dobrou práci dělám pro společnost,” říká Thomas, jenž se rozhodl výtěžek letošní sbírky věnovat organizacím poskytujícím pomoc na poli duševního zdraví, které je v Británii momentálně velice žhavým tématem, mj. i proto, že se mu již několik let věnují britští princové William a Harry.