Po odchodu dětí z domova si manželé přáli přizpůsobit bydlení jenom vlastním potřebám a důkladně zmodernizovat technickou stránku bytu. A interiér nově vybavit tak, aby jim vyhovoval i po odchodu do důchodu.

Typický panelový byt

Jedná se o typický panelový byt, se vstupem do poměrně úzké chodby. V chodbě je přístup do jádra – koupelny, WC a komory, po každé straně chodby jsou dva pokoje. Na jedné straně dvě ložnice, na druhé pak obývací pokoj a kuchyň.

Mírnou nevýhodou tohoto bytu je, že i po úpravě dispozice zde zůstala úzká chodba.

Úpravy především v koupelně a kuchyni

K úpravě došlo především v koupelně a kuchyni. Původní komora je zrušena a část je nově součástí koupelny, z části je vestavěná skříň v pokoji. Koupelna je tedy poměrně prostorná, vešel se sprchový kout, vana a nika na pračku. WC zůstalo oddělené a na původním místě. Přibylo u něj praktické umývátko.

„Zaměřili jsme se na dostatek úložných a odkládacích prostor. U vany i sprchového koutu jsou zapuštěné niky. Umyvadlová skříňka má dva šuplíky. Za zrcadlem je skryta další skříňka – naše oblíbené řešení,“ popisuje svůj návrh architekt Radovan Demeter z realizační společnosti Kouba interier. Pračka je osazena výš, je tak lépe přístupná, pod ní jsou umístěny dva šuplíky na špinavé prádlo.

Blok vysokých kuchyňských skříní

„V kuchyni jsme dlouho zvažovali míru propojení s obývacím pokojem. Klientům jsme připravili několik variant. Nakonec zvítězilo optické oddělení obou provozů blokem vysokých kuchyňských skříní,“ vysvětluje architekt.

Na zadní straně vzniklého předělu je TV se skříňkou. Jídelní stůl našel své místo na rozhraní kuchyně a obývacího pokoje.

Kuchyňská linka je řešena ve dvou liniích proti sobě. Na jedné straně jsou vysoké skříně – lednice, trouby a spížní skříň s nikou na kávovar. Na druhé straně je pracovní plocha, dřez a plynová varná deska. Horní skříňky jsou opět kvůli dostatku úložného prostoru až do stropu. Kuchyňský nábytek přechází do vybavení jídelny, a to odlehčenými závěsnými skříňkami s nikami.

Posuvné dveře do pouzdra

Z praktických důvodů jsou v koupelně, WC a obývacím pokoji nainstalovány posuvné dveře do pouzdra. V úzké chodbě by překážely, a do obývacího pokoje jsou stejně většinu času otevřené.

Klienti si přáli konzervativní řešení v teplých barvách, bez módních výstřelků. Základem je tak vinylová podlaha v dekoru světlého dřeva. Kontrastem jsou tmavé ořechové dveře a nábytek.

Velkoformátový obklad na dvě stěny

Kuchyňská linka byla vyrobena na míru ze světlého lamina ve smetanové barvě, s pracovní deskou v dekoru dřeva. Velkoformátový obklad použil architekt na celé dvě stěny, a to kvůli snadnější údržbě stěn v blízkosti kuchyňské linky.

V koupelně je velkoformátový obklad v odstínech béžové. „Výraznější barvou je obloženo WC a niky, dekorační pruh zdobí sprchový kout a zadní stěnu WC,“ poznamenává architekt.

Ing. arch. Radovan Demeter Je absolventem oboru architektura a urbanismus na Technické univerzitě v Bratislavě. V rodinné firmě Kouba interier pracuje na stavebních zakázkách a úspěšně zpracovává návrhy interiérů pro klienty firmy.