Kristýna Léblová, Novinky

K dokonalému pohodlí si stačí jen lehnout a relaxovat. Ovšem na speciální matraci i posteli.

Cvičící a léčebná matrace

Během spánku tělo regeneruje a odpočívá. Na trhu jsou aktuálně i matrace, které za člověka v podstatě cvičí, přesněji řečeno strečují.

„Snažíme se společně se zdravotnickými školami vyvíjet produkty, které pomáhají a léčí,“ řekl Novinkám generální ředitel společnosti Magniflex František Hlaváč s tím, že matrace Magnistretch je schopna během spánku podpořit léčbu například vyhřezlé ploténky, skřípnutého nervu v páteřní oblasti nebo sesedání páteře. Matrace s celosvětovým patentem tohle všechno jednoduše dokáže.

„Lidé cítí okamžitou úlevu. Podstatou je, že horní vrstva matrace vás obejme. Od pasu nahoru a od pasu dolů se zatížením začne natahovat, neinvazivně. Podle prodělaných testů se člověk na této matraci za osm hodin strečově natáhne o 1,5 cm,“ tvrdí Hlaváč a dodává, že osm hodin spánku na matraci zhruba odpovídá třiceti minutám cvičení zaměřeného na protažení páteře.

Výrobek je k dispozici ve dvou výškách a ve středně tuhé a středně měkké variantě. Stojí řádově 23 až 25 tisíc korun.

Postel prodlužující život

Aby nám to v ložnici pěkně vonělo, můžeme si v ní například zapálit vonnou svíčku. Výrobci nábytku vymysleli ještě lepší variantu, která nejen voní, ale zároveň léčí.

„Postel z vysokohorské borovice limba, která roste v Alpách ve výšce nad 1600 metrů, je zajímavá tím, že má vysoký obsah pinosylvinu, což je látka, která se ze dřeva uvolňuje postupně. A díky ní lépe spíte. Spánek je hlubší, dokonce lze snížit tepovou frekvenci až o osm tisíc tepů za noc, takže na této posteli žijete déle,“ říká s nadšením obchodní zástupce firmy Jelínek David Srněnský s tím, že v Evropě tato postel není novinkou, v Česku se prodává zatím jen dva roky. Češi si na takové věci prý zvykají pomalu.

V základním provedení lze postel pořídit za 30 tisíc korun, v plné výbavě ji koupíte za 70 tisíc korun.

Psí pelíšky

Málokoho by napadlo, že i psí mazlíčci mají při spánku stejné problémy jako jejich páníčci. Vzhledem k tomu, že Češi jsou národem pejskařů, museli i výrobci matrací reagovat na požadavky zákazníků.

„Byli jsme požádáni, abychom stejnou matraci vyrobili i pro pejska, který měl problém s klouby nebo sesedáním páteře. Máme tak čtyři druhy pelíšků různých velikostí s italskou paměťovou pěnou,“ říká Hlaváč.

Mechová zeď

Pokud rádi začleňujete přírodní prvky do svých domovů, můžete si ložnici doplnit také o mechovou stěnu. Působí příjemným, uklidňujícím dojmem a navodí atmosféru lesa a odpočinku. Stěna rozhodně není žádná napodobenina, je tvořena skutečným lesním mechem.

„Přestože stěny vyrábíme už pět let, není to zcela běžné, a pořád je to novinka. Budoucnost tohoto prvku teprve nastane. Je to skutečně organický mech, který byl vypěstovaný na speciálních místech a který sklízely společnosti, které mají certifikaci pro sklízení mechu. Mech se poté zakonzervuje, takže už nevyžaduje žádnou vlhkost, zalévaní nebo denní světlo,“ tvrdí Jakub Hoďánek z Flower Company s tím, že údržbu opravdu nevyžaduje téměř žádnou.

Občas je dobré zbavit mech prachu, vysavačem nebo fénem. Jediné, co po čase ztrácí, je barva. Příjemným rysem, na rozdíl od mechu přineseného z lesa, je skutečnost, že z takto zakonzervovaného produktu majiteli už doma neleze hmyz. Vzhledem k tomu, že firma funguje pět let, její majitelé vědí, že mech vydrží pět let.

Ceny se pohybují od tří tisíc za metr čtvereční, ale můžete se dostat i na patnáct tisíc korun za kopečkový mech. Záleží na typu, který si vyberete.