„Oslovili mne klienti, velmi milý manželský pár z Prahy. Chystali se totiž pořídit klimatizaci a vzhledem k tomu, že bylo třeba její rozvody zamaskovat sádrokartonem, napadlo mužskou část páru oslovit architekta, aby poradil, jak nejlépe sádrokarton navrhnout. Veškeré vybavení obývacího pokoje mělo zůstat zachované, což je těžší úkol, než když máte volnou ruku a prázdný půdorys," informuje architektka Kamila Douděrová.

Elegantní a důstojný prvek

Jak elegantně vnést ducha do stávajícího obývacího pokoje? Chtělo by to nějaký nápad, který pomůže zamaskovat rozvody vzduchotechniky. Paradoxně k neotřelému nápadu přivedla architektku chodba, která je v bytě poměrně dlouhá a velmi členitá.

Původní chodba

FOTO: Tomáš Majer

Málokdo si ale uvědomuje, že je to první prostor, který příchozí vidí. Proto bylo jasné, že roh, který je přímo proti vstupním dveřím, by měl byt nějak ozvláštněn. A stalo se.

Obklad umělým kamenem je velmi elegantní důstojný prvek, který pak přešel na stěnu v obývacím pokoji.

Proměny obývacího pokoje

„Původní rozmístění nábytku bylo pro většinu obýváků typické, tedy obestavěný nábytek kolem stěn. Místnost tak ale působí zaplněně, ačkoliv uprostřed zůstává poměrně dost volného prostoru. Navrhla jsem proto sedačku dispozičně zrcadlově otočit, vlastně jsem ji umístila volně do prostoru, televizi pak na protilehlou stěnu, než byla původně. Což umožňuje sledování i z prostoru kolem kuchyňské linky. Zdánlivá drobnost, ale zcela změnila vnímaní prostoru a rodina mi dala za pravdu," podotýká odbornice.

Původní obývací pokoj

FOTO: Tomáš Majer

Dřevo v dekoru třešně

Sádrokartonové maskování vzduchotechniky bylo využito jako světelná rampa s LED páskem a zároveň jako plastické definování stěny pro obložení umělým kamenem. Obklad tak prochází z chodby pozvolna jako jednotící prvek i do obýváku.

Chodba po úpravě

FOTO: Tomáš Majer

„Přestože nemám osobně ráda dřevo v dekoru třešně, pochopím, když si klient přeje kvalitní dýhovaný nábytek zachovat. K jídelnímu stolu a televizní sestavě jsem navrhla ještě knihovnu s pracovním koutem ve stejném dekoru, do té doby byl notebook neustále na jídelním stole," ozřejmuje architektka.

Bylo ovšem zapotřebí zbavit se oranžové výmalby. Dýha třešně krásně vynikla na jednoduchém bílém pozadí.

FOTO: Tomáš Majer

Svítidla s vnitřním měděným odstínem

Nově se umísťovala pouze textilní svítidla se zajímavým vnitřním měděným odstínem. Tato svítidla povznesla třešňový dekor do luxusního vzezření.

FOTO: Tomáš Majer

Sedačku doplnila architektka spolu s paní domu polštářky ve více barvách, aby se "rozbil" jednolitý třešňový vjem.

Návrhy mezi řečí

„Mezi řečí mne ještě klienti poprosili, zda bych mohla navrhnout nějaký větší sprchový kout. Koupelnu jsem ale navrhla velkoryse, zariskovala jsem, a tak vznikl úplně nový moderní koncept. Použila jsem kalibrovaný velkoformátový obklad v dekoru travertinu, který reflektoval nový průvodní prvek obkladu kamenem v chodbě a obývacím pokoji," doplňuje architektka.

Koupelna před úpravou

FOTO: Tomáš Majer

Vana ve tvaru lichoběžníku

Vana je zvolena ve tvaru lichoběžníku, stejně tak je vyřešen i sprchový kout. Rodina se k překvapení architektky rozhodla jit do komplexní rekonstrukce koupelny. Když už se budou dělat podhledy, ať je to při jedné nečistotě a najednou.

Koupelna po úpravě

FOTO: Tomáš Majer

Největší satisfakce

„Přestože nejde o designový trendy interiér, bylo mi ctí se poprat s takovým úkolem. Největší satisfakce pro mne byla, když mi klientka řekla, že je mi vděčná, protože se manžel po dvaceti letech opět rád vrací domů," dodává architektka.

Původní stav

FOTO: Kamila Douděrová a časopis Panel Plus

Nový vzhled bytu

FOTO: Kamila Douděrová a časopis Panel Plus

Ing. arch. Kamila Douděrová Je absolventkou Fakulty architektury na pražském ČVUT, kde se soustředila hlavně na navrhování sociálních staveb (Integrační centrum a chráněné bydlení ve Vejprtech, denní stacionář pro Olivovu nadaci). Zajímavé zkušenosti získala i během zahraniční stáže ve Francii na École d´architecture de Nantes. Tento pobyt ovlivnil i její osobitý styl ve sladění funkčnosti, nápaditých barev a originality. V současné době se věnuje jak architektonickým návrhům rodinných domů, grafickým návrhům, tak interiérovému designu. Jejím mottem je: „Každý návrh je originál.“