Nemusíme být velkým odborníkem, abychom poznali, jak teplota umí změnit chuť i vůni vína. Chuť vína se plně rozvine, je-li podávané při správné teplotě. Ale jen málokdo má k dispozici optimální sklep – proto jsou vinotéky nejlepším způsobem uskladnění vína.

Ideální teplota pro skladování je 11 °C. Stejně tak důležitá je stálost teploty a vlhkost. Tyto parametry často nesplňují ani sklepy, zato vinotéky ano. O co se máme při její koupi dále zajímat?

Kritéria pro výběr vinotéky

Rozhodující by měl být objem spotřebiče, tedy kolik lahví chceme chladit. Dále účel, což znamená především, zda budeme víno skladovat krátkodobě nebo dlouhodobě. A také design. Vinotéka se nám musí líbit a hodit se do interiéru.

Vestavná vinotéka KWT 6112 iG (60 990 Kč) se systémy FlexiFrame a Push2Open poskytuje excelentní uskladnění větších lahví vína, LED osvětlení a UV filtr v tónované čelní stěně.

Vinotéka Hyundai VIN18DZ (4970 Kč) pojme až 18 lahví vína a nabízí dvě oddělené teplotní zóny. Díky kompaktním rozměrům se vejde i do malých koutů, osvětlena je úspornou LED žárovkou, tichý provoz (38 dB).

Jednozónová vinotéka PW 7 BI Philco (7590 Kč) je vhodná i pro vestavění, šířka 15 cm, kapacita 7 lahví, teplota 5-22°C, senzorové ovládání, kompresorové chlazení, LED displej, vnitřní osvětlení LED, objem 22 l, spotř. energie 0,6 kWh/24 h, hlučnost 39 dB.

Stejně důležité je, jaké druhy vína chceme skladovat. Jestli pouze jeden druh, nebo bílé i červené zároveň.

Pokud to budou oba druhy, zvolíme vinotéku se dvěma či třemi teplotními zónami (hodí se pro archivaci vín a je ideální pro fajnšmekry). Každý druh vína vyžaduje jiné prostředí, červené víno má být vychlazeno na 13 až 15 °C, bílé na 8 až 10 °C.

Vinotéka Guzzanti GZ 59 (5617 Kč) s kapacitou až 59 lahví má dvouvrstvé sklo, chrání víno před slunečním zářením, vnitřek je rozdělen na čtyři části, spotřeba je pouhých 0,68 kWh/den, potěší vás i tichý chod 41 dB nebo termostat s digitálním displejem.

Kompresorová duální vinotéka Guzzanti GZ 50 (12 290 Kč) v elegantním kovovém designu s kapacitou až 32 lahví vína. Samozřejmostí jsou dřevěné police, které pomáhají udržet stálou vlhkost. Patří mezi nejtišší vinotéky.

Jednozónová, volně stojící vinotéka PW 12 (3290 Kč) s termoelektrickým chlazením je vybavena speciálně navrženými kovovými policemi, které umožňují vybrat si mezi ukládáním vína ve vertikální či horizontální poloze. Teplotu lze zvolit od 10 do 18 °C.

Pozornost věnujeme také hlučnosti přístroje. Chceme-li vinotéku umístit do obývacího pokoje, zvolíme tišší model, který zároveň méně vibruje. Je to dobré i pro víno, protože má rádo klid.

Cenu ovlivňuje způsob chlazení

Zatímco termoelektrické chlazení vyniká nízkou pořizovací cenou a díky

absenci chladiva zajišťuje i tichý provoz bez vibrací, kompresorové chlazení má

lepší výkon a spotřeba energie je zde třetinová v porovnání s termoelektrickými modely.

Volně stojící vinotéka Hyundai VIN 12 DZ (4299 Kč) je ideálním interiérovým doplňkem. Má drátěné police, na které můžete uložit až 12 lahví. Disponuje duální zónou chlazení, která umožňuje nastavit dvě různé teploty a skladovat tak červené i bílé víno.

Dvouzónová vinotéka Guzzanti GZ 51 (12 816 Kč) uloží až 51 různých lahví. Horní zóna pro bílá vína chladí od 6 do 12 °C a dolní zóna pro červená vína od 12 ° do 22 °C. Lze nastavit i jednotnou teplotu pro obě zóny, a to od 12 °do 22 °C. Velmi komfortní je digitální display a modré LED osvětlení. O dokonalý design vaší vinotéky se postarají dvířka z temperovaného tvrzeného kouřového skla a šest výsuvných polic z bukového dřeva s nerezovou obrubou.

Cena nejlevnějších termoelektrických modelů pro méně náročné konzumenty začíná na 2500 Kč. Tyto vinotéky jsou bezkompresorové, hodí se spíše na krátkodobé uchovávání vína, např. na večer s přáteli – nejmenší z nich mají kapacitu 6 lahví.

Dvouzónová vinotéka PW 166 D (29 990 Kč) s vysoce efektivním kompresorovým chlazením díky kapacitě na 166 lahví uspokojí i ty nejnáročnější uživatele.

Pro skladování kvalitního vína se hodí vinotéky s kompresorem, které umějí dlouhodobě udržet správnou teplotu i vlhkost. Tyto vinotéky jsou sice větší, ale jejich energetická spotřeba bývá nižší než u vinoték bez kompresoru.

Jednozónová vestavná vinotéka Philco PW 19 BI (10 490 Kč), šířka 30 cm, kapacita 19 lahví, teplota 5 až 22 °C, senzorové ovládání, kompresorové chlazení, dřevěné police, LED displej, automatické zamykání panelu, vnitřní osvětlení LED, automatické odmrazování, možnost výměny rukojeti, možnost otočení dveří, objem 58 l, spotřeba energie 0,6 kWh/24 h, hlučnost 39 dB.

Vinotéka Candy CCVA 200 GL (7313 Kč) pomůže se správným vychlazením a skladováním vína, zajistí konstantní teplotu, vlhkost, přítmí a správnou polohu, pojme až 40 lahví v rozmezí teplot 7 ° až 18 °C.

Náročnější konzumenti vína si pořídí vinotéku s kompresorem, s větší kapacitou, dřevěnými policemi a nižší energetickou spotřebou. Tyto vinotéky jsou zároveň velmi tiché, hodí se do obývacích pokojů i kuchyní a jsou k dostání zhruba od 6000 Kč.