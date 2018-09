Novinky

Manželé z Hradce Králové, kteří nedávno koupili panelový byt o velikosti 3+1, již nyní přemýšlejí nad tím, jak nejlépe rekonstrukci kuchyně pojmout. Aby všechno proběhlo rychle a hladce, tak oslovili bytovou architektku, aby jim s řešením kuchyně pomohla.

Kuchyň se dočká kompletní rekonstrukce

Kuchyň je v původním stavu, to znamená, že již 35 let bez jediné změny. Je potřeba vyměnit původní podlahu a obklady, opravit omítku a zakomponovat do místnosti kuchyňskou linku s moderními spotřebiči. Nevzhledná a nemoderní kuchyň se tak dočká kompletní rekonstrukce. Na celkovou rekonstrukci kuchyně mají manželé vyčleněno 200 000 Kč a s přestavbou by rádi začali už na přelomu září a října.

Jedním z požadavků jsou vestavěné spotřebiče

Majitelé bytu si přejí, aby nová kuchyňská linka byla o něco vyšší než ta původní. Jsou totiž poměrně vysocí. Dalším požadavkem jsou vestavěné spotřebiče. Do poměrně malého prostoru kuchyně by se měl vejít i jídelní stůl se čtyřmi židlemi. Manželé se nemohou shodnout na tom, z jakého materiálu by měla být podlaha.

Pan Josef preferuje dlažbu a jeho manželka plovoucí podlahu. V obou případech, by se ale mělo jednat o barvu v teplém odstínu. Jako obklad zdi mezi horními a spodními dvířky by uvítali mozaiku.

Minimum možností ke změně rozmístění

Bytová designérka Kateřina Mlejnková připravila pro manželský pár několik návrhů, které se liší především barevně. S uspořádáním totiž příliš hýbat nešlo. I když se bude rekonstruovat celá místnost, tak vývody pro odsavač par, přívod plynu a vody se měnit nebudou.

Šířka kuchyně také neumožňuje variabilní umístění vestavěné chladničky, vysoké skříně s vestavěnou troubou a jídelního stolu pro čtyřčlennou rodinu. Na přání majitelů bytu jsou spodní skříňky výše, než je obvyklé, tedy 92 centimetrů nad zemí. Výš jsou i horní skříňky a odsavač par.

Klasická kuchyně – první varianta

Pro první variantu zvolila designérka hnědou barvu. Dvířka jsou světle béžová, krytá MDF fólií, korpusy skříněk mají povrch z lamina v tmavší hnědé. Pracovní deska vypadá, jako by byla z tmavého dřeva, ale také se jedná o lamino. Stejný materiál a odstín je zvolen i na plovoucí podlahu a obklad.

Varianta 1

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

Světle hnědá na stěnách pak dotváří celkovou atmosféru. Vedle dveří je umístěna vestavěná chladnička a vysoká výsuvná potravinová skříň. Naproti je kuchyňská linka - zčásti má hloubku 60 centimetrů, zčásti však jen čtyřicet centimetrů, aby se dalo lépe procházet kolem stolu.

Varianta 1

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

Zprava je umístěna vysoká skříň s vestavěnou pečicí a mikrovlnnou troubou, navazuje dřezová skříňka, vestavěná myčka nádobí a zásuvková skříňka s varnou deskou. Rozdíl mezi různou hloubkou linky vyrovnává šikmá skříňka. Vedle klasické skříňky je ještě jedna potravinová skříň, protože ve stěně jsou původní průduchy pro ventilaci a bylo by škoda je nevyužít.

Varianta 1

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

Horní sestava skříněk je odlehčená, a to díky jejich prosklení. Kvůli úspoře místa je dřez o něco menší než obvykle, stejně jako odkapávací plocha. Tvary kuchyňské linky doplňuje hranatá digestoř s vysokým výkonem.

Maximum úložného prostoru – druhá varianta

Ve druhé variantě bylo cílem získat maximum úložného prostoru. Hned vedle dveří je opět vestavěná chladnička a vedle ní vestavěná pečicí a mikrovlnná trouba. Tím zbylo méně místa na jídelní stůl, který je proto o něco menší a pro odlehčení v kombinaci skla a kovu.

Varianta 2

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

Sestava skříněk na druhé straně je koncipována tak, aby vzniklo maximum místa pro uložení kuchyňského vybavení. Horní skříňky zaplňují téměř celou stěnu a opět je odlehčují prosklená dvířka. Spodní část linky začíná zprava větším dřezem, vedle něj je myčka, varná deska a klasická zásuvková skříňka.

Varianta 2

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

Ve stejném místě jako v první variantě je šikmá skříňka na vyrovnání hloubky. Zcela vlevo je velká potravinová skříň.

Celá kuchyňská linka je laminovaná v dezénu světlého dřeva. To doplňuje světle zelený obklad. Na podlahu byl zvolen PVC materiál 2TEC2 v dezénu Ash. Je plastický a vypadá trochu jako proutěný. Dlouho vydrží a můžete ho snadno vysávat i omývat vodou.

Varianta 2

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

Stěny v tomto případě zůstaly bílé, aby celý prostor zesvětlily. Prostor rozzáří barevné sedáky židlí u kuchyňského stolu.

Varianta 2

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

Modernější vzhled – třetí varianta

Třetí varianta je jen trochu odlišná od dvou předchozích. Varná deska se zde nachází hned zkraje u stěny. Sestava vedle dveří zahrnuje chladničku s malým vnitřním mrazákem.

Varianta 3

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

Viditelný rozdíl je ovšem v barevném ladění. Korpus a polovina dvířek je tmavě hnědá, zbývající polovina má barvu tmavší vanilky.

Varianta 3

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

K odstínům se přidává ještě jeden - tmavě šedý na dlažbě na podlaze. Všechny varianty se vejdou do rozpočtu 200 000 Kč.

Varianta 3

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

Varianta 3

FOTO: Kateřina Mlejnková, časopis PANEL PLUS

Tato poslední však patří k té nejdražší, díky kvalitní pracovní desce a marmoleu na podlaze.