Než se budeme věnovat konkrétnímu příkladu řešení kuchyně ve dvougarsoniéře, podívejme se na některé podmínky, které platí pro rekonstrukci kuchyně obecně. Nejjednodušší scénář bude provázet výměnu kuchyňské linky za novou, s minimálními změnami v připojení rozvodů.

Takové případy jsou ale spíše výjimečné, protože nová kuchyň bývá většinou rozměrnější a zcela jinak řešená. Ještě výraznější změny nás budou čekat v případě, že jsme rekonstrukci kuchyně spojili se stavebními úpravami. Nejčastěji je nová kuchyň řešena v souvislosti s přestavbou bytového jádra a souvisejícími úpravami.

Dobrá příprava – první krok k úspěchu

Kuchyňské sestavy v panelových bytech mají svá specifika. Kromě volby typu kuchyně je pro naši budoucí spokojenost rozhodující připravenost a koordinace všech souvisejících kroků. Proto je vhodné rekonstrukci svěřit firmě, která je schopna posoudit a řešit všechny souvislosti. Málokterý výrobce kuchyní ale dokáže dodat přesný rozkres instalací. Přitom je to velice důležité, do hotové kuchyně budete totiž těžko přidávat zásuvku pro myčku, na kterou se zapomnělo a podobně.

Musíme počítat s tím, že do nosných stěn není možné zasekávat rozvody. Budeme nuceni je nechat vést za skříňkami a s tím je také nutné počítat. Elektrické rozvody jsou v panelových bytech obecně ve velmi špatném stavu, který z pohledu použitých materiálů většinou ani nevyhovuje současným požadavkům. Nové spotřebiče, které se dnes standardně používají, vyžadují zesílení sítě, případně samostatné jističe. Sklokeramické varné plochy dokonce potřebují napětí 360 V. Proto je nezbytné již předem znát rozmístění spotřebičů a dále je neměnit.

Optimální využití prostoru změní návyky

Co se týče prostoru – kuchyňské linky v panelácích jím opravdu neoplývají. Do menších kuchyní jsou proto vhodné horní skříňky, vysoké až ke stropu – s maximálním využitím. Na moderní nízké horní skříňky tedy v paneláku zapomeňte, hodí se spíše do větších prostorů.

Současné kuchyni sluší střídmost. S jednoduchými tvary by měla souviset i ukázněnost. Je jasné, že nejčastěji používané drobné elektrické spotřebiče, jako je například rychlovarná konvice, budeme mít stabilně postaveny na kuchyňské ploše. Všechno ostatní by ale mělo zůstávat skryto.

Moderní kuchyně na naše nejčastější kuchyňské úkony a potřeby pamatují a v rámci vnitřních úprav skříněk nabízejí řešení. Vše můžeme mít snadno po ruce. Nová kuchyň tedy zřejmě přinese i zrušení našich některých zažitých stereotypů – nebraňme se jim.

Malá kuchyň nevadí

Standardní malé původní kuchyně, se kterými se u bytů v panelových domech setkáváme, jsou pro současné požadavky jednoznačně nedostatečné. Ačkoliv můžeme očekávat, že ve dvougarsoniéře, kterou nejčastěji obývají dva, maximálně tři lidé, nebudou nároky až tak rozdílné, ani v tomto případě není možné jiné řešení než kompletní výměna. Prvním důvodem bývá již nevyhovující stav a technické řešení linky, včetně vzhledu. Problémem bývá také nedostatečný úložný a pracovní prostor.

Původní stav

Také v tomto konkrétním případě byla rekonstrukce kuchyně spojena s výměnou a přestavbou původního jádra. Koupelna – především její velikost - byla pro majitele bytu prvořadým požadavkem. Zajímavým řešením je umístění pračky do samostatné niky s možným uzavíráním v prostoru předsíně na vnější stěně koupelny.

Původní stav

Ačkoliv koupelna byla zvětšována na úkor sousedící kuchyně, také zde si majitelka přála získat maximum pracovního a úložného prostoru. Problémem byla i druhá šachta, která svým umístěním bránila účelnému využití kuchyně.

Nový stav

Protože bylo možné pro novou kuchyň po rekonstrukci využít méně místa, bylo zvoleno prostorově úsporné řešení ve tvaru L. Předností byla především účelnost navržené sestavy, včetně maximálního využití rohových prvků. Lednice byla na přání majitelky bytu postavena samostatně, mimo kuchyňskou sestavu. Vestavná trouba byla umístěna do výše očí, což umožňuje bezpečnější a příjemnější manipulaci s pokrmy. Zkosený rohový díl kuchyňskou sestavu nenásilně zakončuje, a tak umožňuje využití i atypického malého prostoru.

Nový stav

Vysoké uzavřené skříňky pouze s částečným prosklením splnily požadavek na dostatečný úložný prostor. Umístění dřezu i varné plochy nabízí společnou volnou souvislou plochu pro přípravu pokrmů mezi dvěma pracovními postupy - přípravou potravin a jejich tepelným zpracováním.

Vedle dřezu, na místě úzké skříňky, by mohla být umístěna myčka nádobí, kterou si zatím majitelé bytu nehodlají pořídit. Úzký prvek mezi varnou plochou a vysokou skříní s vestavnou troubou a mikrovlnkou poskytuje potřebný manipulační prostor i na pravé straně sporáku.

A je hotovo

Vzhled kuchyně prošel poměrně dlouhým výběrem. Konečná verze hovořila ve prospěch osvědčené kombinace olše - vanilka (dvířka MDF deska, korpusy lamino). Nadčasový vzhled kuchyně podtrhují hladké plochy dvířek s nápadnými, jednoduchými úchyty v matném provedení. Všimněte si řešení zadní plochy mezi spodními a horními skříňkami, kde byla místo klasických obkladů použita hladká deska ve stejném dezénu, jako pracovní plocha. Také tento prvek podtrhuje celkový příjemný vzhled kuchyně.

Opět platí, že každá kuchyň by měla vycházet z požadavků svých uživatelů – jsou to oni, kterým by se měla líbit a kdo ji bude používat. Jestli bychom ale mohli kuchyň posuzovat jako nezávislí pozorovatelé, poněkud rušivě působí vpravo umístěná osamocená lednice. Zvláště, pokud kuchyň netvoří samostatnou místnost a právě bok lednice je na první pohled viditelný z obývacího pokoje.

Méně nápadně by působila v rámci kuchyňské sestavy. Na stropě je ale vidět úzká konzole a můžeme tedy předpokládat, že zde bude s největší pravděpodobností závěs. Pokud bude shrnován na pravou stranu, právě stěnu lednice velmi snadno zakryje.

Za úvahu by možná stálo i zamyšlení nad barvou výmalby. Zvolený odstín sice dokonale ladí s vanilkovou barvou dvířek kuchyně, dohromady ale poněkud splývají. Volba barvy je ale v případech, kdy je kuchyň z více barev, vždy náročná a riziková.

Fotografie a plánky: PANELREKO, časopis PANEL PLUS