Toyota na SEMA Show: Tři drsné offroady a jeden zhmotněný katalog příslušenství

Právě probíhající autosalon SEMA Show v Las Vegas je svátkem milovníků upravených aut a automobilka Toyota samozřejmě nemůže chybět. Sedm specialitek, které přivezla, ukazují, co její divize příslušenství zvládnou, ale i to, co by spousta fanoušků chtěla, ale pravděpodobně to nedostane.