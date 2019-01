fra, Novinky

Samozřejmě, že tento tuningový paket je určen především pro japonský trh, kde se podobné kreace setkávají s největším ohlasem. Mugen ale určitě může dané díly poslat i na druhou stranu zeměkoule, protože nejde o žádné technické finesy, které by bylo třeba nějak ladit.

Motor, tedy zážehový čtyřválec s výkonem 235 kW (320 koní), může zůstat nedotčen. Nečekáme však, že by jej zrovna Mugen, firma specializující se na závodní auta, nechala na pokoji. O změnách techniky ale zatím nic nevíme. Ovšem podle karoserie byste auto poznali jen těžko.

Mugen RC20GT

Vepředu nezůstal kámen na kameni. Nový nárazník z uhlíkového kompozitu vytváří velký otvor před chladičem. Navíc je čumák výrazně vytažen kupředu, světla jsou tak výrazně utopena. Také přední kapota je zcela nová. Má vyšší boční části, které dostaly výdechy z motoru.

Přední kola jsou vystrčena ven z původní pozice a překrývají je rozšířené blatníky. Za koly je pak zatím nespecifikovaná pružící jednotka s možností závodního nastavení.

Uvnitř jsou nové sedačky se čtyřbodovými pásy.

Zadní pohled asi nejvíc odpovídá sériové verzi. Tedy když přimhouříte oči. Tvar zadních světel je stejný, i když barevnost je upravena. Ohromný zadní difuzor, který se zříká nějakého designu a spíš připomíná závodní speciály, by měl být opravdu funkční.

Pokud by se vám tato úprava líbila, zkuste se zeptat ve firmě, kolik by stála. Zatím částka nebyla zveřejněna. Patrně padne až na tokijském autosalonu v druhé půli roku. Škoda jen, že všechny díly by u nás musely projít homologací, protože oficiálně se nedovážejí.

Takto vypadá Honda Civic Type-R v sériovém provedení.

FOTO: Honda

Mugen má své zastoupení v Japonsku, na Filipínách nebo v Austrálii - evropské zastoupení ve Velké Británii se soustředí na závodní vozy a je otázka, jestli ve Švýcarsku, kde je poslední evropský prodejce, budou tuto úpravu mít.