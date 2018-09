fra, Novinky

Značka Lister je i není stará. Bývala to firma hodně známá na britských ostrovech. Byla založena už v roce 1954 a upravovala vozy Jaguar pro závodníky zvučných jmen, jakým byl například Stirling Moss. Jenže pak přišla léta hubená a krize a firma zkrachovala. Znovuoživení přinesl až rok 2014 a do posledního šroubku a svaru dokonalá replika vozu Lister Knobbly. [celá zpráva]

Jenže Lister se rozhodl, že postaví něco úplně jiného. Že využije závodní zkušenosti a vytvoří nejrychlejší SUV světa. A samozřejmě, že základem je Jaguar, konkrétně model F-Pace SVR. Postupnými krůčky se k němu firma dopracovala. Nejdřív to byla verze Thunder s výkonem 504 kW (675 koní), teď to je odlehčená a ještě výkonnější verze Lightning, která ovšem nakonec nese zkratku LFP.

Škoda, že o technice nevíme podrobnosti.

Interiér je opravdu nádherný.

Pod kapotou je vidlicový osmiválec, který je naladěný někde kolem 507 kW. Jak vidíte, nárůst není nijak markantní, ale asi o to víc se člověk zamyslí, co se tedy pod víkem motoru stalo. Prý je agregát naladěn víc jako sporťák, tedy s větší výbušností, lépe jde do otáček a jeho výkonová charakteristika je prostě lepší.

Ve výsledku to znamená, že auto zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,5 sekundy (pro porovnání – sériové SVR to zvládne za 4,3 s), maximální rychlost je 322 km/h (SVR 283 km/h).

Samozřejmě, že auto dostalo celou škálu nových komponent na podvozku, firma je ale zatím neodtajnila.

Cena by měla být lehce nad čtyřmi milióny korun a počet vyrobených vozů se omezí cifrou 250.