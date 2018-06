Martin Žemlička, Novinky

Při převzetí Kodiaqu Scout jsme se na něj dlouhé vteřiny dívali – nespletli se a nedali nám chystané nejluxusnější provedení Laurin & Klement? Ale bližší pohled ukázal, že je to opravdu Scout, jen hnědá barva některé prvky upozadila a působila luxusněji než by člověk od „dobrodružnější” verze čekal. Co se vlastně změnilo?

Největším rozdílem jsou dvě stříbrné lišty, jedna je pod předním nárazníkem, druhá vzadu, kde je integrována se dvěma koncovkami výfuku. Stříbrné jsou rovněž střešní nosiče, kryty vnějších zpětných zrcátek a rámečky kolem bočních oken. Testovaný kodiaq jezdil na devatenáctipalcových kolech.

Na obou předních bocích je nápis Scout (plaketu najdete i uvnitř na víku odkládací schránky u spolujezdce). Zadní skla mají standardně vyšší stupeň tónování. Standardem pro Kodiaq Scout jsou rovněž Full LED přední světlomety a mlhovky. Test verze Sporline najdete v našem dřívějším článku. [celá zpráva]

Jízdně stejné jako u základních verzí



Pro novou variantu tohoto modelu jsou k dispozici dva benzinové a dva naftové motory, které se vždy kombinují s pohonem všech kol 4x4. Světlá výška zůstala na hodnotě 194 mm, všechny scouty ale dostanou paket pro špatné cesty s ochranou podvozku. Jízdně se tedy nic nezměnilo, takže vás odkážeme na náš první test, kde najdete všechno podstatné. [celá zpráva]

K dispozici pro Kodiaq Scout jsou tři motorizace: 2,0 TSI /132 kW (180 k) a oba 2,0 TDI spojené s pohonem všech kol. My jsme vyzkoušeli benzínovou verzi a nutno říci, že i s velkým a relativně těžkým kodiaqem nemá mnoho práce a ve středních otáčkách je „plných” 320 newtonmetrů opravdu opojných. Spotřeba se pohybuje kolem osmi, při svižnější jízdě devíti litrů. Ve městě ale počítejte s dvouciferným odběrem.

Škoda Kodiaq Scout - dřevo pravé není

Briskně pracující sedmistupňové DSG točí při 90 km/h na nejvyšší stupeň pouhých 1500 otáček (na šestku 2000) a při českém dálničním maximu pak 2200 (na šestku 2900 otáček).

Uvnitř kodiaqu vás pak čeká důvěrně známé prostředí s vynikající ergonomií. Novinkou jsou dřevěné dekory, které zatím žádná jiná škodovka neměla. Na první pohled vypadá textura hnědého dřeva hodnověrně. Bližší pohled či poklepání odhalí, že jde samozřejmě o plast. Škoda není Bentley či Rolls-Royce, takže pravé dřevo opravdu očekávat nejde. Ale lacině nepůsobí, vskutku ne.

Dražší o 51 tisíc



Cenový rozdíl v případě testované verze je proti nejvyšší výbavě Style 51 tisíc korun, Scout tak s benzínovým motorem přijde nejméně na 962 900 korun. Oba výbavové stupně jsou velice podobné co do výbavy i příplatků za další nadstandardní prvky.

V případě Scoutu kromě exteriérových a interiérových doplňků dostanete standardně hliníkové kryty pedálů, pneumatiky s lepší odolností proti proražení a zakrytování podvozku (paket pro špatné cesty). Zajímavostí ceníku je, že dostanete v rámci přípravy rádia jenom osm reproduktorů, obvykle jich má kodiaq deset.

Vyplatí se Scout? Z levného kraje není, ale to žádný kodiaq, notabene ve vyšších výbavách. Záleží tedy na estetických preferencích, nutno ale říci, že společně s verzí Sportline působí obě hodnotněji než základní provedení. Kdo chce vyšperkovanou verzi, má na výběr.

Černá maska chladiče - spolehlivý znak pro rozpoznání verze Sportline

