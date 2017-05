Golf mi vždycky sedne jako rozchozené tenisky. Sednete si, nastavíte si sedačku (v případě řidičovy můžete nově prodloužit sedák), volant, zrcátka a víte, že všechna tlačítka a ovladače jsou tam, kde je podvědomě očekáváte. Nezklame nabízeným prostorem (jakkoliv zavazadelník je spíše menší), jízdními vlastnostmi (ideálně s tlumiči DCC), líbivým designem a celkovým zpracováním.

VW Golf

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Změny na vnějším designu musíte hledat pod lupou a popravdě mnoho jich není. Přední světlomety mají jiný vnitřní tvar a mohou být kompletně diodové. Zadní pak mají pozměněnou grafiku.

Vpředu byl změněn nárazník, který může mít na přání radarové čidlo pro adaptivní tempomat. O něco výraznější je zadní nárazník a koncovky výfuku. Jinak se nezměnilo nic, což u konzervativní automobilky a jejího konzervativního modelu nepřekvapí vůbec nikoho.

VW Golf

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Nově sedm kvaltů



Dvouspojkové převodovky DSG se šesti rychlostními stupni dostanou o jeden stupeň více (dříve se používal typ DQ200, nyní je to DQ381 s lepšími možnostmi přenosu točivého momentu). Obě spojky jsou v olejové lázni, i tak při popojíždění nebo dojíždění do křižovatky auto lehce cuká. Dvoulitrové TDI si polepšilo o 20 Nm na nynějších 350 Nm, největší výkon zůstal stejný, tedy 110 kW/150 k.

Dynamicky je na tom golf s tímto motorem samozřejmě v pořádku. Ve středním pásmu předvádí to staré dobré TDI zaražení do sedaček, pocitově ale díky delším převodům není dynamika tak okouzlující, jak by chlapci s otočenými kšiltovkami, které nechávala zlatá barva v němém úžasu, doufali. Dvoulitrové TDI lze kombinovat jak se šestistupňovou manuální převodovkou, tak s popisovaným DSG (+ 80 tisíc). Kromě předního pohonu lze koupit i haldexovou verzi 4x4.

VW Golf

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Na sedmý stupeň točí motor při českém dálničním maximu nizoučkých 1900 otáček, pokud o jeden stupeň podřadíte, uvidíte na otáčkoměru hodnotu 2250. Mimo město jsme jezdili za zhruba sedm litrů nafty, což není zrovna málo a jako obvykle to zcela nekoresponduje s homologačními údaji.

Zvláštností je, že u tohoto vrcholného dieselového provedení se podařilo splnit emisní normy bez vstřikování močoviny. Golf 2.0 TDI dostal zásobníkový katalyzátor oxidů dusíku DeNOx, který oxidy dusíku likviduje dodatečným vstřikem nafty.

Nový multimediální systém a motor 1,5 TSI



Uvnitř vozu je nový multimediální systém, který ve vrcholné variantě nabídne velikost 9,2 palce. Ten samý dostala i octavia, v golfu je navíc možnost jednu funkci ovládat gesty - což je hodně málo a je to spíše zajímavé z marketingových důvodů (stejnou funkci dostala mimochodem i Škoda Karoq). Chybělo nám tlačítko pro okamžité ztlumení hudby, to není ani na volantu, jakkoliv je poset jednoúčelovými tlačítky.

VW Golf

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Nový je také asistent pro jízdu v kolonách do rychlosti 60 km/h a zdokonalené rozpoznávání chodců při automatickém brzdění. Největší změnou omlazeného golfu je nasazení motoru 1.5 TSI evo (test teprve připravujeme, zatím nebyly k dispozici vozy).

Tento agregát nabídne přímé vstřikování, vypínání válců a to nejpodstatnější - turbodmychadlo s elektricky ovládanou variabilní geometrií lopatek, což zabraňuje takzvanému turboefektu (zatím tento motor má jenom Porsche Cayman). Nový benzínový motor 1.5 TSI evo o výkonu 110 kW/150 k je kromě sportovních verzí tím nejvýkonnějším pod kapotou golfu.

Zkoušený golf přijde v základní výbavě a s automatickou převodovkou na 668 tisíc, další příplatky v řádu desítek tisíc korun pak vyhnaly cenu tohoto konkrétního kusu až na astronomických 960 tisíc korun. To už je částka, za kterou se kupují slušně vybavená auta o třídu větší.

VW Golf

FOTO: Martin Žemlička, Novinky