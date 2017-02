Clubman, v překladu společenský člověk nebo také člen klubu, je něco jako kombi, ale typické kombi to není. Paceman je SUV-kupé a countryman je něco mezi kompaktním SUV a přerostlým hatchbackem. Současná mini jsou kromě základního stejnojmenného provedení jednoduše nezařaditelná.

Předek je typické mini se svými velkými kulatými světlomety a typickou maskou chladiče, průduch na kapotě je ale jenom na efekt - při bližším zkoumání zjistíte, že je zaslepený.

Mini Cooper Clubman

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Od A sloupku dále je zřejmé, že tohle je natažené mini (o 40 centimetrů na délku a o čtvrt tuny na váze). Design 4,2 metru dlouhého clubmanu je totožný až na zadní část, kde najdete dvoukřídlé dveře (otevírají se proti sobě) a originální vodorovně umístěná světla. Design vypadá výborně, klidně i ve zkoušeném černo-šedivém provedení.

Prostorný tak akorát pro čtyři



Když si do clubmanu sednete, zjistíte, že prostorný je tak akorát. Přirovnal bych to k fabii - čtyři dospělí si sem bez větších problémů sednou, ale na nějaké dlouhé cestování to není. Do auta jsme zkusili dát i lyže a ano, vejdou se. Kdo tedy plánuje cestovat ve dvou stylově na hory, ten zklamán nebude. Uvnitř vozu vadily drátky pro vyhřívání v předním skle.

Zavazadelník nabídne 360 litrů a zadní sedačky jdou sklopit v ideálním poměru 40:20:40 (při plném sklopení nabídnou 1 260 l). To je na stylové auto přiměřená hodnota, která pro běžné využití bude stačit. Místo jako v klasickém kombi tady ale nenajdete ani omylem, to ale patrně není nutné zdůrazňovat.

Dvoukřídlé dveře, kvůli nimž je dozadu při jízdě špatný výhled, musíte otevírat silou, abyste přetlačili trochu umíněné plynové vzpěry. Není to praktické, originální pak ale zcela určitě ano.

Na fotografiích testované verze lze zahlédnout znáček ALL4, což značí pohon všech čtyř kol, v případě značky Mini realizovaný díky elektronicky regulované vícelamelové spojce umístěné u zadního diferenciálu. Řízení pohonu všech kol je integrované do stabilizačního systému, který je mimochodem plně vypínatelný (klasicky ve dvou stupních, pro plné vypnutí musíte tlačítko déle podržet).

Během jízd jsme měli štěstí na záplavy sněhu, uzavřená plocha tak v plné kráse ukázala, jak mini - po vzoru svého majitele, tedy BMW - preferuje radost z jízdy. V zatáčkách tak bylo zcela evidentně cítit, jak je preferovaná zadní náprava. U všech ostatních mini je poháněná přední náprava, zejména sportovní verze John Cooper Works jsou ale naladěny brilantně a je s nimi zábava nejenom na technických silnicích, ale také na „velkých” závodních okruzích.

Dvoulitrový motor s dvoukomorovým turbodmychadlem má příjemně dravý zvuk a velmi dobrou odezvu na plyn - do zhruba 200 km/h je zrychlování až nečekaně razantní. S touto motorizací a pohonem všech kol ale nemůže být spojena klasická manuální převodovka, což je velká škoda. Osmistupňová dvouspojková převodovka je sice rychlá a pohodlná, ale přeci jen nepřináší tolik emocí jako klasické „háčko”. Výkon motoru se tak v osmi „kvaltech” trochu ztrácí, navíc pod volantem chybějí tlačítka pro sekvenční řazení.

Vynikající podvozek



Bohužel automat, poměrně těžké auto a pohon všech čtyř kol znamenají docela vysokou spotřebu paliva. V praxi je to kolem 8,5 litru, ve městě se apetit přehoupne přes 10 litrů. Při 90 km/h se motor na osmičku převaluje na 1600 otáčkách, stotřicetikilometrová rychlost pak představuje 2400 otáček.

Výtečný je podvozek. Ten je na 18palcových kolech nekomfortní na nerovnostech, v zatáčkách ale neodskakuje, je směrově stabilní i při rychlostech kolem 200 km/h a je z něj celkově cítit jistota. Aby ne, vždyť všechna kola jsou nezávisle zavěšena a vzadu je pětiprvkové zavěšení. Řízení má příjemnou zpětnou vazbu, nechybí mu cit.

Mini Clubman je naprosto originální kombi. Své také dělá image britského výrobce, takže se nesmíte divit, že všechny modely od Mini přitahují oči kolemjdoucích. Počítat je nutné s velmi vysokou cenou; vždyť úplně nejlevnější verze atakuje hranici 600 tisíc a s popisovaným motorem zaplatíte 800 tisíc.

A není problém ale překročit hranici miliónu, jako v případě testovaného kusu. A to je - jakkoliv jde o opravdu výjimečné auto - zkrátka příliš.

